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Пугачева приобрела место на кладбище, а Успенскую могут посадить на 5 лет?
Звездные страсти

ФОТО: Instagram/ коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET в рубрике "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи недели. На этот раз желтая пресса вспомнила про Любовь Успенскую и Аллу Пугачеву. 

Алла Пугачева приобрела место на кладбище

На днях стало известно, что Алла Пугачева приобрела место на кладбище в Израиле. Оно расположено в Кесарии, где она проживает уже несколько месяцев с Максимом Галкиным и маленькими детьми.

Согласно преданию именно оттуда "начинается светопреставление и Страшный суд". Поэтому богатые люди заранее приобретают там себе участки, пишет журналистка Алена Жигалова в своем Telegram-канале "Неопра, Блин".

Напомним, в последнее время о здоровье Аллы Пугачевой ходит множество слухов.

Алла Пугачева ФОТО: Кадр из видео

Любовь Успенская может сесть в тюрьму на пять лет

Российская исполнительница Любовь Успенская месяц назад избила соседскую собаку, якобы за то, что она покусала ее пса. Все это происходило на глазах маленьких детей. Издание Popcake.tv пишет, что теперь из-за этого артистке может грозить тюрьма до пяти лет или же штраф.

Обвинители говорят о том, что дети получили психологические травмы и теперь им нужна помощь психолога. Любовь Успенская настаивает на том, что она лишь защищала своего пса. Зоозащитники просят наказать звезду.

Посмотрим, как это дело разрешится в будущем. Мы уверены, что на 5 лет певицу никто не посадит. 

Юрмала, 20.07.2019, Laima Rendezvous Jurmala 2019  day.Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp ФОТО: Konstantin Sednev

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