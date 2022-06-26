Ливни и жара. Какая погода ждет Латвию на новой неделе?
На следующей неделе влажность в Латвии повысится, поэтому зной будет ощущаться еще сильнее, и образуются грозовые тучи, прогнозируют синоптики.
На следующей неделе влажность в Латвии повысится, поэтому зной будет ощущаться еще сильнее, и образуются грозовые тучи, прогнозируют синоптики.
Максимальная температура воздуха составит +28...+33 градуса, на побережье при ветре с моря на несколько градусов меньше. Ожидается слабый ветер, в основном с юго-востока.
Минимальная температура по ночам составит +15...+22 градуса.
В понедельник и вторник возможны только локальные грозы, в среду грозы ожидаются на большей территории, а во второй половине недели вероятность осадков вновь снизится.
Грозы местами могут принести не только сильный дождь, но и сильный град и бурю.
Как сообщалось, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил оранжевое предупреждение об очень сильной жаре по всей Латвии - в воскресенье и в ближайшие дни температура воздуха поднимется до +30..+32 градусов.
Если на следующей неделе температура повысится еще до +33 градусов, синоптики сменят оранжевое предупреждение на красное.
В прошлом году с 21 по 23 июня и с 9 по 16 июля в Латвии действовало красное предупреждение об экстремальной жаре. В прошлом году и июнь, и июль были самыми теплыми за всю историю наблюдений.
По нынешним прогнозам Global Forecast System, начиная со следующих выходных температура воздуха в Латвии понизится. По другим прогнозам, сильная жара продлится дольше.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!