Языковой омбудсмен Украины: Вопрос не в Пушкине, а в ценностях

- Те нарративы, которые были актуальны в XIX веке, которыми пользовались в XX веке, чтобы утвердить панрусизм на территории бывшего СССР, где фактически не было государственных языков, а был один язык общения между собой разных народов, когда фактически был создан русско-русский словарь, а не украинско-русский, когда владение украинским языком считалось чем-то второстепенным, когда было насмешливое пренебрежение в отношении тех, кто ценит свою культуру, родился в селе, общается на своем родном, материнском языке, должны были, рано или поздно, достичь своего предела.

Вопрос не в Пушкине, а в ценностях, которые остались до сих пор, в том числе и в школьной программе. Не нужно из этого делать политику. Надо разрешить людям выбрать топонимические названия такими, какими они хотят их видеть. Если люди хотят жить в таком культурном пространстве, и это оправданно историей, войной и другими вызовами, так оно и должно быть. Ведь чьими именами мы называем улицы, того и страна.

- На днях Верховная рада запретила российскую музыку в общественных местах, но при этом сделала исключение для российских исполнителей, публично поддержавших территориальную целостность Украины и осудивших войну. Вам не кажется, что это исключение нивелирует основную цель закона?

- Следует четко осознавать, что такое информационное пространство. Это наше украинское пространство и оно должно принадлежать нам. Мы провели анализ контента радио и телевидения. Что касается радиопространства, то из 15 ключевых радиостанций, распространяющих информацию на территории Украины, в большинстве своем это украиноязычный контент, а также песни на языках стран ЕС. И только одна песня на одной радиостанции была на русском языке. Но это данные от 30 мая 2022 года. В прошлом году эта статистика выглядела иначе. Такая же ситуация и в телеэфире.

Неужели для этих перемен нам нужна была война? Нельзя запретить или разрешить все. Если вы хотите читать Пушкина дома - читайте. Хотите слушать русскую музыку дома - слушайте. Однако что касается национального телерадиопространства, то оно должно быть в пределах действующего законодательства. Я разделяю позицию большинства членов Верховной рады, которая приняла столь важное решение в условиях полномасштабной войны. Информационное пространство должно принадлежать и навсегда остаться за Украиной.

- Что нужно, чтобы украинское общество окончательно перешло на украинский язык?

- Я бы разделил, что есть те, кто исполняет обязанности местного самоуправления и пользуется негосударственным языком, и, собственно, украинское общество. По результатам последних социологических опросов, подавляющее большинство граждан Украины - наверняка рекордное за годы независимости Украины - перешло на украинский или совершенствует свои языковые компетенции. Украинского стало гораздо больше.