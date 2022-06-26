Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего без вести в Гауе в среду

Представитель VUGD сообщила, что пожарные передали тело погибшего в Государственную полицию.

Ранее сообщалось, что двое мужчин в среду возле ул. Гауяс в Цесисе купались в реке. Один из них выплыл на берег, а другой пропал.

Пожарные искали и над водой, и под водой, но никого не нашли. Также использовался эхолот, так как русло реки Гауя очень сложное.

Поиски продолжались в течение дня в четверг, пятницу и субботу. В воскресенье пожарные нашли и вытащили из водоема погибшего и передали сотрудникам Государственной полиции.