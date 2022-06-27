Задержаны пятеро должностных лиц СГД: уголовные процессы связаны с акцизными товарами

В ходе двух уголовных процессов было проведено более 15 обысков.

Как рассказал директор управления внутренней безопасности СГД Айгар Прусакс, что в результате проведенного возглавляемым им структурным подразделением расследования и внутренней проверки было установлено, что задержанные лица занимались незаконной деятельностью по уничтожению принадлежащих отдельным коммерсантам подакцизных товаров.

В ходе расследования у указанных лиц были обнаружены крупные суммы наличных денег, табачные изделия, а также более 1900 бутылок различных алкогольных напитков.

Прусакс отмечает, что помощь в раскрытии преступной деятельности в процессе расследования оказали коммерсанты из частного сектора.

Трое задержанных решили прекратить трудовые отношения с СГД сразу после задержания, но это не освобождает их от ответственности. Двое других отстранены от исполнения обязанностей в СГД, и суд применил к ним арест как меру пресечения. К другим задержанным применены другие меры безопасности, не связанные с лишением свободы.

Генеральный директор СГД Иева Яунземе отмечает, что СГД внедрила комплексную систему проверки сотрудников из групп риска, которая осуществляется с момента приема на работу и впоследствии ежегодно.

"Осознавая риски коррупции в государственном управлении, СГД внедрила эффективную систему внутренней безопасности, и это принесло свои плоды. Тот факт, что мы сегодня в контексте борьбы с коррупцией обсуждаем ситуацию именно в СГД, не означает, что СГД является единственным государственным учреждением с такими рисками, а то, что у нас есть система для их искоренения, и мы готовы об этом говорить", - подчеркивает Яунземе.

В интересах следствия никакая более подробная информация в настоящее время не разглашается.

Никто не может быть признан виновным до тех пор, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным законом.