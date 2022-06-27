"Поддельная реальность": как защитить себя от покупок подделок в интернете?

В понедельник, 27 июня под девизом "Оценивай риски – выбирай неподдельный сюрприз" Патентное ведомство совместно с Таможенным управлением Службы государственных доходов (СГД) и информационным спонсором торговым центром Spice дали старт кампании "Поддельная реальность", цель которой - побудить общество задуматься о рисках, которые возникают при покупке поддельных товаров онлайн, информирует директор Патентного ведомства Агрис Баталаускис.
На мероприятии в честь старта кампании "Поддельная реальность" представители Патентного ведомства и Таможенного управления СГД делились советами о том, как потребители и предприниматели могут уберечь себя от нарушения прав интеллектуальной собственности.
Также на мероприятии в честь старта кампании "Поддельная реальность" были награждены финалисты творческого конкурса "Поддельное измерение".
Нарушения прав интеллектуальной собственности, а именно подделки различных товаров, создают риски для безопасности и здоровья людей, а также негативно влияют на предпринимателей и экономику. Поэтому в июне, когда в мире отмечается День борьбы с подделками, особенно актуальная тема контрафакта.
Данные опубликованного в 2022 году исследования Бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) и Организации экономического сотрудничества и развития свидетельствуют о том, что чаще всего в странах Европейского Союза продавались товары из категории опасных подделок – средства парфюмерии и косметики, одежда, игрушки, запасные части машин и медикаменты.
"В отличие от производителей оригинальных товаров, распространители подделок не соблюдают ни требования безопасности, ни требования качества, поэтому как поддельная одежда, так и парфюмерия, а также медикаменты могут содержать запрещенные вещества и нанести существенный вред здоровью и жизни. Что касается поддельных электротоваров, то есть риск короткого замыкания, перегрева, а автозапчасти быстро приходят в негодность и не выполняют свои функции. Поэтому цель кампании "Поддельная реальность" - информировать об этих рисках", - объясняет директор Патентного ведомства.
Данные вышеупомянутого исследования EUIPO свидетельствуют о том, что в Латвии каждый второй молодой человек в возрасте от 15 до 24 лет осознанно приобретал онлайн какую-либо подделку. Правда, 37% опрошенных признались, что им не хватает знаний о том, как отличить является ли товар поддельным.
Именно поэтому во время кампании подчеркивается необходимость оценивать риски перед приобретением товаров сомнительного происхождения, а также Патентное ведомство, в сотрудничестве с Таможенным управлением СГД, подготовило электронный образовательный материал. В нем обобщены самые очевидные признаки подделок. Материал и другие практические рекомендации доступны на сайте viltotarealitate.lv.
Видео: Электронный образовательный материал СГД
Одновременно опрос молодежи EUIPO показал, что респонденты также задумываются и о том, какие товары они покупают. Данные свидетельствуют, что причины, которые удерживают от приобретения подделок – боязнь лишиться денег онлайн и другие кибер-риски. Одновременно участники исследования указывают, что лучшее понимание негативного влияния на среду и общество в целом мотивирует их задумываться о том, что и где они покупают.
"Нарушения прав интеллектуальной собственности приносит и косвенные убытки народному хозяйства. Если потребитель выбирает дешевые ввезенные из-за границы подделки, уменьшается присутствие местных предпринимателей на рынке, их оборот и возможности инвестировать в развитие предприятия и создание новых рабочих мест", - сказал Баталаускис.
С этим согласна и член правления торгового центра Spice Ивета Приедите, указывая, что сейчас добросовестные предприниматели играют не только важную роль в экономике, но и сохранении и благоустройстве окружающей среды, что является одним из приоритетов Европейского союза и Латвии как государства.
"Для нас, как для добросовестных предпринимателей, важно, чтобы продавцы, чей товар можно приобрести в нашем торговом центре, были ответственными и предлагали покупателям качественный товар, чье происхождение не вызывает сомнений, таким образом заботясь не только о здоровье потребителей, но и об их безопасности", - подчеркнула член правления торгового центра Spice Ивета Приедите.
Приедите также добавила, что добросовестное предпринимательство означает также вклад в экономику. То есть, это официальные рабочие места, а также работодатель, который заботится о своих работниках, гарантируя безопасную и удобную среду, честно платит налоги и заботится о благополучии своих сотрудников. Конечно, такого рода предпринимательская деятельность означает также и то, что осуществляется соответствующая закону налоговая политика.
"Торговый центр Spice сейчас в преддверии перемен, одна из основных целей которых - обеспечение его устойчивого развития, окружающей среды, а также доступности представленных товаров и брендов. Таким образом мы вносим свой вклад в развитие продуманной покупательской среды. Это лишь некоторые примеры, иллюстрирующие заботу добросовестных предпринимателей о потребителе", - сказала Приедите.
В то же время заместитель директора Таможенного управления СГД Сандра Калниня-Админе отметила, что потребители должны быть проактивными и внимательными, приобретая товары онлайн, но предприятиям также нужно заботиться о сохранности своей интеллектуальной собственности.
"Если предприниматель хочет защитить права на свою интеллектуальную собственной на внешней границе Европейского союза, то нужно подать запрос таможенным управлениям Европейского Союза в любой из стран Европейского союза", - отметила она.
Патентное ведомство также поделилось рекомендациями для предпринимателей, чтобы они могли защитить свою интеллектуальную собственность.
"Во-первых, чтобы защитить себя от недоразумений перед тем, как начать регистрацию своего товарного знака, рекомендуется убедиться в том, не зарегистрировал ли кто-то уже такой же или очень похожий товарный знак. Во-вторых, чтобы бороться с подделками, советуем зарегистрировать свой товарный знак. Это означает – регистрацией товарного знака защитить свой логотип, или при помощи образца дизайна, внешний вид упаковки, а технологии при помощи патента", - сказал Баталаускис.
В-третьих, предприятиям нужно безоговорочно заботиться о качества своего продукта. Оно должно быть настолько высоким, чтобы товар было практически невозможно подделать. В-четвертых, рекомендуется быть открытым для коммуникации с клиентами. Обеспечивать их исчерпывающими описаниями своих продуктов, клиенты смогут идентифицировать подделки и сообщать о случаях, если они приобрели подделки продукта. В-пятых, тщательно оценивать обстановку на рынке или использовать услуги профессионального уполномоченного по патентам, чтобы незамедлительно бороться с теми, кто подделывает товар.
Более подробная информация о том, как защитить свои права на интеллектуальную собственность и как защитить себя от подделок, можно найти на сайте кампании www.viltotarealitate.lv .
Так как большая часть подделок находит своего покупателя онлайн, то предлагаем несколько рекомендаций о том, на что обращать внимание:
критически оценивайте информацию на интернет-сайте, в социальных сетях или в разделах продажи соцсетей;
обращайте внимание на качество интернет-страницы – грамматические ошибки, качество фотографий, гарантии возврата товара и возврата денег, возможности связаться с сервисом для клиентов и т.д: "реплика столь же хороша как оригинал" есть и остается подделкой;
торговцы поддельными товарами порой торопят с приобретением товара, например, внезапными и коротковременными скидками на товары люкс. Если есть подозрение о том, что товар не настоящий, проверьте товар у его оригинального производителя;
медикаменты, особенно, рецептурные можно приобретать только в лицензированных аптеках или их онлайн-магазинах.