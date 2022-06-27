"Поддельная реальность": как защитить себя от покупок подделок в интернете?

Данные вышеупомянутого исследования EUIPO свидетельствуют о том, что в Латвии каждый второй молодой человек в возрасте от 15 до 24 лет осознанно приобретал онлайн какую-либо подделку. Правда, 37% опрошенных признались, что им не хватает знаний о том, как отличить является ли товар поддельным.

Именно поэтому во время кампании подчеркивается необходимость оценивать риски перед приобретением товаров сомнительного происхождения, а также Патентное ведомство, в сотрудничестве с Таможенным управлением СГД, подготовило электронный образовательный материал. В нем обобщены самые очевидные признаки подделок. Материал и другие практические рекомендации доступны на сайте viltotarealitate.lv.

Видео: Электронный образовательный материал СГД

Одновременно опрос молодежи EUIPO показал, что респонденты также задумываются и о том, какие товары они покупают. Данные свидетельствуют, что причины, которые удерживают от приобретения подделок – боязнь лишиться денег онлайн и другие кибер-риски. Одновременно участники исследования указывают, что лучшее понимание негативного влияния на среду и общество в целом мотивирует их задумываться о том, что и где они покупают.

"Нарушения прав интеллектуальной собственности приносит и косвенные убытки народному хозяйства. Если потребитель выбирает дешевые ввезенные из-за границы подделки, уменьшается присутствие местных предпринимателей на рынке, их оборот и возможности инвестировать в развитие предприятия и создание новых рабочих мест", - сказал Баталаускис.

С этим согласна и член правления торгового центра Spice Ивета Приедите, указывая, что сейчас добросовестные предприниматели играют не только важную роль в экономике, но и сохранении и благоустройстве окружающей среды, что является одним из приоритетов Европейского союза и Латвии как государства.

"Для нас, как для добросовестных предпринимателей, важно, чтобы продавцы, чей товар можно приобрести в нашем торговом центре, были ответственными и предлагали покупателям качественный товар, чье происхождение не вызывает сомнений, таким образом заботясь не только о здоровье потребителей, но и об их безопасности", - подчеркнула член правления торгового центра Spice Ивета Приедите.

Член правления торгового центра Spice Ивета Приедите. ФОТО: Пресс-фото

Приедите также добавила, что добросовестное предпринимательство означает также вклад в экономику. То есть, это официальные рабочие места, а также работодатель, который заботится о своих работниках, гарантируя безопасную и удобную среду, честно платит налоги и заботится о благополучии своих сотрудников. Конечно, такого рода предпринимательская деятельность означает также и то, что осуществляется соответствующая закону налоговая политика.

"Торговый центр Spice сейчас в преддверии перемен, одна из основных целей которых - обеспечение его устойчивого развития, окружающей среды, а также доступности представленных товаров и брендов. Таким образом мы вносим свой вклад в развитие продуманной покупательской среды. Это лишь некоторые примеры, иллюстрирующие заботу добросовестных предпринимателей о потребителе", - сказала Приедите.