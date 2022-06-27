Спасатель: ребенок может утонуть в воде на глубине 10-15 сантиметров

Спасатель Рижской муниципальной полиции Илмар Салманис, говорит: "Ни один утопающий не зовет на помощь. Там в первую очередь нужно дышать, а не кричать что-то, а маленькие дети... Хочу обратить внимание родителей, потому маленькие дети ходят по воде и спотыкаются. И он не понимает, что ему нужно встать.