Пн, 27.06.2022
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Спасатель: ребенок может утонуть в воде на глубине 10-15 сантиметров

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Находясь на пляже, за детьми нужно следить каждую минуту. Дети могут захлебнуться даже в воде глубиной 10-15 сантиметров и "исход может быть очень печальным", говорят спасатели, сообщает передача Dienas ziņas.

Спасатель Рижской муниципальной полиции Илмар Салманис, говорит: "Ни один утопающий не зовет на помощь. Там в первую очередь нужно дышать, а не кричать что-то, а маленькие дети... Хочу обратить внимание родителей, потому маленькие дети ходят по воде и спотыкаются. И он не понимает, что ему нужно встать.

Можно захлебнуться на глубине 10-15 сантиметров. Ребенок спотыкается и не понимает, что ему надо вставать. Вот почему  рядом должен быть кто-то, кто поднимет".

Пока ребенок находится в воде, очень важно оторваться от экрана телефона, журнала или других занятий и физически находиться рядом с ребенком, подчеркивает спасатель.

Подробнее - в сюжете передачи!

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

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