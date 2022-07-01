"Очень долго не с тем соседом мы дружили". Jerry Heil о своем вкладе в победу Украины

С 24-го февраля украинские звезды написали десятки песен в поддержку своей родной Украины, ведь песня – это огромный мотиватор: сотни лет назад с песней наши казаки шли в бой, сегодня наши бойцы так же идут в наступление под звуки современных исполнителей. Одна из них – Яна Шемаева, более известная на просторах интернета как Jerry Heil. Ее песня "Вон с Украины, москаль некрасивый" стала одним из символов сопротивления всех украинцев.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину каждый украинец, каждый человек, который поддерживает нашу страну, борется за мир – каждый на своем фронте. Украина, украинцы, Вооруженные силы Украины, украинский Президент, украинские политики, украинские звезды – это современный тренд. Наши артисты во весь голос кричат о необходимости всяческой поддержки и помощи нашей родине во имя сохранения мира во всей Европе. Сегодня мы говорим с Jerry Heil о ее вкладе в победу Украины.

Jerry Heil ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

- Как ты борешься на культурном фронте? В чем твой вклад в победу Украины?

- Мы на днях с Alyona Alyona выступали на специальном вечере, где собирали средства для Мариуполя, на дрон для украинской армии. Но помимо того, что мы пели, мы много говорили о том, что вклад каждого человека сейчас важен: кто на культурном фронте, кто каждый день вместо чашки кофе скидывает по 30 гривен, кто создает фонды – кто как может.

Я очень прошу людей сейчас не заниматься самобичеванием, потому что кому-то может казаться, что он мало делает. Мне тоже три месяца подряд казалось, что я слишком мало делаю и ты берешься за все, за все предложения, а в результате выгораешь и не можешь дарить людям то основное, за чем они к тебе приходят – в моем случае это музыка. Поэтому сейчас я фокусируюсь на музыке и редко бывает, чтобы я отдыхала от концертов хотя бы неделю – каждый третий день у меня благотворительные концерты, все время переводим куда-то деньги.

Jerry Heil ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

- В каких самых масштабных концертах ты участвовала?

- Например, 22 июня – масштабный фестиваль Ukrainian Freedom Voices в Чехии.

Это вообще впервые в истории украинской музыки, когда на таком масштабном европейском уровне выступает грандиозный лайн-ап украинских артистов.

На этом событии представлены разные ниши украинской музыки, например: Настя Каменских как представительница pop-категории, группа Tvorchi, которые представляют украинскую электро-музыку, также я, которая творила в стиле мэм-pop, но моя музыка с войной отошла от этого стиля, потому что мне говорят: "Яна, ты так повзрослела", уже не напишешь "Свободная касса" (строчки с песни "Охрана, отмена" - Прим. ред.), потому что уже другие нарративы.

- Что война изменила в тебе? Какие осознания у тебя появились?

- Во-первых, я с начала полномасштабной войны ни разу нигде не остановилась – я нигде не живу, у меня нет дома или хотя бы постоянного места жительства, каждые несколько дней я меняю свое местоположение – это очень трудно.

Когда-то я мечтала, что классно будет пожить в разных отелях, а нас самом деле ты чувствуешь, что у тебя абсолютно нет личного пространства.

Во-вторых, я осознала и позитивные вещи – например, что нам не нужно столько материального, чтобы быть счастливыми. Что ты можешь путешествовать с минимумом вещей, что не нужно много денег, чтобы быть счастливым, что, когда тебе не заплатят за участие в концерте, но эти деньги пойдут на нужды других людей, то это намного приятнее и спокойнее для твоей души.

Возможно, война должна показать нам, как на самом деле нужно любить людей. И сейчас людям, которые готовы любить и отдавать, нужно объединяться. Народы, которые также, как и украинцы, страдали от оккупации, от уничтожения их культуры, должны почувствовать близость с украинским народом. Мы, украинцы, сумели сохранить свой этно-код через нашу культуру, через нашу музыку, хотя она долго не признавалась в мире,

очень долго не с тем соседом мы дружили – из-за этого все наше культурное богатство было направлено не в ту сторону.

Сейчас время быть услышанными, и мы хотим, чтобы весь мир нам в этом помог.

- Война по-разному влияет на артистов: кто-то начинает творить больше, чем обычно, а кто-то закрывается от мира и с начала полномасштабного вторжения не написал ни слова. Твои песни стали символами противостояния: "Вон с Украины, москаль некрасивый", "Путин, go home". Как твоя муза чувствует себя во время войны? Сколько песен ты написала, начиная с 24-го февраля?

- Очень много – десятки и десятки песен уже, наверно. Кроме того, что я пишу на украинском языке, я также пишу и на украинском в коллаборации с европейскими артистами, и на английском языке, но на украинскую мелодию – в каждой песни теперь есть украинские элементы. С началом войны я почувствовал, насколько важно продвигать украинское.

Я задумалась: почему характерное испанское звучание уже стало международной pop-музыкой, а украинская музыка в мире до сих пор характерно не представлена – это нонсенс. У нас такая богатая культура – богаче, чем у многих, представленных на мировом ринке, и мне кажется, что сейчас самое время все изменить, и это будет не так тяжело, как раньше.

И пишется, потому что я считаю, что артисты с общественной позицией не имеют права не писать.

Потому что твое творчество – это твой спикерфон, через который ты общаешься с миром об Украине.

Вчера, например, написали песню, которую я мечтаю исполнить с одним из польских артистов, мы ее уже отправили ему – мне кажется, что будет классно и в песне закрепить украино-польское единство. Перевод припева: "Твои объятия – моя броня". Это благодарность полякам – и народу, и государству, и людям, которые принимают нас в семьи, людям, которые идут на фронт, которые как никакой другой народ многое сделали для Украины. Эта песня как будто бы о парне и девушке, но вы теперь будете знать, что это на самом деле – о двух странах, о двух народах.

Также очень хотим и с Латвией, и с Литвой создать коллаборации, с Германией уже сотрудничаем – на украинский праздник Ивана Купала (ночь с 6 на 7 июня, праздник на подобии латвийского Лиго – Прим. ред.) – все будет.

- В этом году многие одиннадцатиклассники в Украине остались без возможности отпраздновать свой выпускной вечер. Под твою композицию "Мечта" выпускники одной из харьковских школ станцевали вальс прямо на фоне разбомбленной российскими войсками школы. Какие эмоции были у тебя, когда ты впервые увидела это видео?

- Ступор. У меня был ступор. Хотелось просто понять – за что у этих детей, совсем юных, отобрали по факту детство. У них должен был быть день, чтобы отпраздновать окончание важного этапа их жизни – это больше 10 лет – у них есть право красиво завершить этот период и красиво вступить в новый. Почему они должны смотреть на все эти руины? Это была смесь эмоций, которые невозможно передать словами.

- Недавно Верховная Рада Украины приняла законопроект, который запрещает воспроизведение российской музыки в общественных местах. Как ты относишься к этой инициативе?

- Отношусь положительно. Хорошо, что законодательство поддерживает подобные инициативы, и я считаю, что это своевременно происходит. Сейчас по максимуму нужно давать дорогу украинской музыке, потому что если посмотреть на украинские платформы для прослушивания музыки, то раньше там была наша музыка, российская и немножко американской. Где была польская, латвийская, литовская, греческая музыка – почему она не попадала к нам на стримы?

Сейчас самое время обменяться частичкой культуры с Европой и с миром, чтобы у всего мира на стримах появилась украинская музыка, а в наших чартах – мировая.

Это будет настоящий культурный обмен.

- А что у тебя внутри сейчас – не как у артистки, а как у человека, как у украинки?

- Очень приглушенные эмоции на самом деле. Как будто есть какой-то лимит чувств и ни выше, ни ниже него мои ощущения не поднимаются и не опускаются: не чувствую очень плохих эмоций и не чувствую очень хороших эмоций. Я не помню, когда я в последний раз долго смеялась. Это очень плохо – на самом деле нужно находить в себе силы и радоваться во время войны, потому что по-другому ты не живешь жизнь.

- Какая самая большая мечта после окончания войны в Украине?

- Я наблюдаю за тем, что люди устали от войны, об Украине начинают забывать – этого нельзя допустить, потому что война продолжается, и если мы прекратим о ней говорить, она затянется еще на дольше.

Раньше у меня в Instagram была фраза: "Сыроедка из семьи мясников", потому что у меня родители всю свою жизнь занимаются производством мясной продукции. Я уже 3-4 года веган и поняла, что сейчас нельзя заниматься этим бизнесом, я могу хотя бы своих родителей попросить этим не заниматься, потому что убийство, даже животных, – это не о любви, а сейчас нужно создавать больше любви. Я договорилась с родителями, что буду их содержать, а они больше не будут заниматься этим бизнесом – и это тоже моя маленькая победа, кроме борьбы на моем культурном фронте. Очень хочу, чтобы люди выросли в своих ценностях, чтобы больше отдавали любви.

Jerry Heil ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

- Я сейчас нахожусь в Латвии, которая всячески поддерживает Украину. Возможно, ты бы хотела сказать что-то всем тем, кто сейчас помогает украинцам?

Всех жителей Латвии, которые поддерживают Украину, я благодарю за ваши добрые сердца, благодарю за то, что в украинцах вы видите своих родных людей – мы то же самое чувствуем к вам. Каждый день мы молимся, чтобы у всех вас тоже все было хорошо! Наша страна стоит за то, чтобы у Европы все было хорошо. Нам для этого нужно только ваша помощь и мы очень рады, что вы нам ее предоставляете.