В понедельник в больницы доставлены 36 человек с признаками перегрева

По ее словам, пострадавшие относятся ко всем возрастным группам - это и маленькие дети, и молодежь, и пожилые люди.

В нескольких случаях пожилые люди не перепланировали свою дневную активность и выходили из дома в самое жаркое время суток. Есть также ряд ситуаций, когда маленькие дети провели долгие часы или даже весь день на солнце.

В целом наиболее часто жалобы появляются после длительного пребывания на солнце - как на пляже, так и после продолжительной физической работы. Кроме того, люди недостаточно потребляют жидкость, добавила Витола.