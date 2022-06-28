Вт, 28.06.2022
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Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

В понедельник в больницы доставлены 36 человек с признаками перегрева

Жара. Иллюстративное фото. ФОТО: CRISTINA QUICLER

В понедельник в больницы были доставлены 36 человек с серьезными признаками перегрева, сообщила главный специалист по связям с общественностью Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола.

По ее словам, пострадавшие относятся ко всем возрастным группам - это и маленькие дети, и молодежь, и пожилые люди.

В нескольких случаях пожилые люди не перепланировали свою дневную активность и выходили из дома в самое жаркое время суток. Есть также ряд ситуаций, когда маленькие дети провели долгие часы или даже весь день на солнце.

В целом наиболее часто жалобы появляются после длительного пребывания на солнце - как на пляже, так и после продолжительной физической работы. Кроме того, люди недостаточно потребляют жидкость, добавила Витола.

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