Мужа Кортни Кардашьян госпитализировали с загадочной болезнью
В ночь на 26 июня 46-летнего барабанщика рок-группы Blink-182 и новоиспеченного супруга Кортни Кардашьян Трэвиса Баркера доставили в больницу Лос-Анджелеса на носилках.
В ночь на 26 июня 46-летнего барабанщика рок-группы Blink-182 и новоиспеченного супруга Кортни Кардашьян Трэвиса Баркера доставили в больницу Лос-Анджелеса на носилках.
По сообщениям СМИ, барабанщик попал в больницу из-за странных болей в теле. За несколько часов до госпитализации Трэвис написал в своем блоге: "Боже, спаси меня".
Кардашьян последовала в больницу за мужем. Загадочное заболевание Трэвиса вызвало беспокойство среди его фанатов.
Дочка рокера тоже не осталась в стороне и попросила подписчиков помолиться за отца. Судя по фото в ее социальных сетях, она тоже ехала с ним в машине скорой помощи и всю дорогу держала его за руку.
Представители Баркера и Кардашьян пока воздерживаются от комментариев.
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