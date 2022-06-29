Ср, 29.06.2022
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Мужа Кортни Кардашьян госпитализировали с загадочной болезнью

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Youtube video/SIPA/Scanpix

В ночь на 26 июня 46-летнего барабанщика рок-группы Blink-182 и новоиспеченного супруга Кортни Кардашьян Трэвиса Баркера доставили в больницу Лос-Анджелеса на носилках.

По сообщениям СМИ, барабанщик попал в больницу из-за странных болей в теле. За несколько часов до госпитализации Трэвис написал в своем блоге: "Боже, спаси меня".

Кардашьян последовала в больницу за мужем. Загадочное заболевание Трэвиса вызвало беспокойство среди его фанатов.

Дочка рокера тоже не осталась в стороне и попросила подписчиков помолиться за отца. Судя по фото в ее социальных сетях, она тоже ехала с ним в машине скорой помощи и всю дорогу держала его за руку.

Представители Баркера и Кардашьян пока воздерживаются от комментариев.

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