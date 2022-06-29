Российский пропагандист угрожает Алле Пугачевой

Вскоре после начала войны в Украине, Алла Пугачева вместе с мужем и детьми покинули территорию России. При этом Максим Галкин неоднократно критически высказывался о действиях российских властей. Также артист собирался отдавать часть своих гонораров за выступление украинским беженцам.

"Часть заработанных денег я решил перечислить в помощь украинским беженцам. Я думаю, что тем, кто уже купил билеты будет приятно узнать, что мы таким образом вместе сделаем благое дело", - написал Максим у себя в блоге, публикуя анонс концертов по городам Израиля.

В ответ на активность юмориста, в российских СМИ появилась информация о возможном возбуждении уголовного дела против Галкина. Артиста могут обвинить в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России.

В свою очередь Алла Борисовна ответила, что готова отвечать на выпады недоброжелателей. Публицист Марат Гельман так передает слова Пугачевой: "Я услышал:

"Если на Максима заведут дело, то тогда я начну говорить и уже не остановлюсь". Она, конечно, не борец, не мыслит себя общественным деятелем. У нее позиция эмпатии женщины, которая переживает за людей".

Данное высказывание не оставил без внимание российский пропагандист Антон Красовский, который заявил, что и у него есть компромат на уехавшую певицу: "Алла Борисовна, насколько я понимаю, высказалась однажды. Мол, "если вы продолжите Максима мочить, я все расскажу". Я не слышал лично от Аллы Борисовны такого, но нам тоже есть что рассказать про нее, если что".

Чтобы подкрепить свои слова примером, журналист рассказал случай, который, по его мнению, не красит певицу: "Алла Борисовна, расскажите, как просили у начальника бабки на юбилей, а он вам ваши счета из казино показал", - высказался Красовский.

Стоит отметить, что министерство культуры Украины исключило Максима Галкина из списка лиц, угрожающих национальной безопасности, поскольку тот выступил против войны и покинул Россию.