После трагедии на пляже Гауи появятся детские плавательные жилеты

В настоящее время необходимо понять, сколько жилетов нужно, их размеры, какие жилеты могут использоваться детьми разных возрастов, а также порядок оборота и дезинфекция плавательных жилетов в соответствии с санитарными нормами. Выдача жилетов будет обеспечена полицией самоуправления Сигулдского края. Также спасатели смогут обращаться к отдыхающим и предлагать жилеты тем родителям, дети которых без средств безопасности находятся у воды.

Эксперты по плаванию и безопасности предложили самоуправлению выбрать плавательные жилеты как лучшее решение. В отличие от спасательных жилетов, они не такие массивные, они легче меняют размеры, есть ремни безопасности между ног детей, чтобы он не соскользнул в воде. Также плавательные жилеты предназначены для освоения навыков плавания, а не только для удержания человека над водой. Они приспособлены для безопасности и движения детей.

Самоуправление Сигулдского края, муниципальная полиция и оперативные службы напоминают, что при отдыхе в жаркое время у воды необходимо соблюдать несколько мер безопасности, а также особенно внимательно и внимательно присматривать за детьми. На пляже запрещены употребление алкоголя, прыжки в незнакомые места. Всегда следует оценивать свои навыки в соответствии с глубиной и потоком, а также нельзя выплывать за буйки, ограничивающими контролируемую территорию.

Родителей призывают быть рядом со своими детьми, независимо от того, плавают ли они или играют на песке. Всегда следует следить за использованием питьевой воды и в большой жаре лучше выбирать более места для отдыха под тенью, чтобы не перегреться.

Самоуправление призывает звать спасателей, используя кнопку вызова спасателей у центрального входа на пляж, а также обращаться к другим людям, которые могут помочь вызвать спасателей или поддержать в конкретной ситуации.

На пляже Гауи спасатели работают с 15 мая по 15 сентября.

Напомним, после почти трехдневных непрерывных поисков во вторник, 28 июня, около 12:30 между поселком Гауя и Сигулдой совместный патруль Государственной полиции, муниципальной полиции и добровольцев обнаружил тело пропавшей пятилетней девочки. Она пропала днем в воскресенье, 26 июня.