"Много новорожденных будет найдено в мусорных баках": Милла Йовович о запрете абортов в США

Напомним, 24 июня Верховный суд США отменил решение по делу "Роу против Уэйда" 1973 года: теперь каждый штат сам будет разрабатывать соответствующие нормы и заниматься регулированием этого вопроса.

Многие знаменитости уже раскритиковали этот закон, подчеркивая, что он направлен против женщин.

"Для всех цивилизованных людей, живущих в Америке, отмена решения по делу "Роу против Уэйда" абсолютно чудовищна. Это послание Республиканской партии: вы, ребята, ответственны за это дерьмо, это больше, чем я могу сказать о нашей жалкой Демократической партии и их борьбе, отсутствии воли и солидарности в чем бы то ни было.

Респект республиканцам за то, что отняли у женщин права, которые были им даны 50 лет назад.

Я надеюсь, вас никогда не обвинят в домогательствах по отношению к детям, которые станут результатом вашего белого, консерваторского и религиозного фундаментализма", - эмоционально написала Йовович.

Она отметила, что таким образом все может дойти и до запрета контрацепции и однополых браков.

"Я содрогаюсь от мысли, как много новорожденных будет найдено в мусорных баках на протяжении следующего года, но вам, ребята, наплевать на детей. Большинство из вас - белые люди, сторонника Трампа, который "сделал Америку снова великой", вернув ее в состояние, удобное только вам. С консервативным белым мужчиной, который контролирует жизни женщин, цветных людей и представителей ЛГБТ+ сообщества", - цитирует звезду Spletnik.ru.

Напомним, у Миллы и ее супруга Пола Андерсона трое детей: Эва Габо, Дашиэл Иден и Ошин Ларк Эллиот.

Ранее против отмены в США конституционного права на аборт высказалась 63-летняя Мадонна. Она призвала женщин бороться за свои права.