Видео ⟩ Необычный краш-тест: столкновение автомобилей Hyundai из разных стран

В разных странах предъявляются разные требования к безопасности автомобилей, в результате чего одна и та же модель может существенно различаться для разных рынков. Чтобы наглядно продемонстрировать эту разницу, специалисты Global NCAP провели необычный краш-тест: два бюджетных седана Hyundai, один из которых продается в США, а другой в Мексике, врезались друг в друга в лобовом столкновении.

Для эксперимента Global NCAP взяла Hyundai Accent, которая на сегодняшний день является самой дешевой моделью бренда на рынке США и собирается на заводе компании в Мексике. Другим участником краш-теста стал бюджетный седан Grand i10, который продается в Мексике, но производится в Индии.

Видео: Краш-тест Hyundai

В результате удара кузов Grand i10 индийской сборки сильно деформировался, особенно область передней стойки со стороны водителя. Этот автомобиль оборудован двумя передними подушками безопасности - обе сработали, но не смогли защитить водителя или переднего пассажира от травм. В итоге Grand i10 заработал 0 баллов за защиту водителя и пассажиров, так как такая авария могла стать для них фатальной.

Американский Accent мексиканской сборки показал себя намного лучше, хотя с точки зрения безопасности он далеко не самый передовой автомобиль Hyundai. Его кузов оказался более прочным, поэтому водитель и пассажир этого автомобиля могли получить легкие травмы.

Global NCAP неоднократно критиковал подход мировых брендов к безопасности автомобилей. Эксперты напоминают, что жизнь каждого важна, независимо от страны, в которой он живет, и компании должны помнить об этом.