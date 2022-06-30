В России принят закон о внесудебном закрытии СМИ за "фейки"

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, наделяющий Генпрокуратуру РФ правом внесудебного закрытия СМИ за распространение "фейков", "дискредитации" вооруженных сил РФ и "призывов к санкциям", говорится в сообщении, выложенном на сайте нижней палаты российского парламента в четверг, 30 июня.

К окончательному чтению в законопроект было внесено так называемое "право на ошибку", на основании которого СМИ не будут лишаться регистрации или блокироваться в интернете мгновенно и навсегда.

При первом нарушении прокуратура будет требовать от Роскомнадзора приостановки деятельности СМИ на срок до трех месяцев, при повторном - до шести месяцев. Если в эти сроки СМИ устранит нарушения, то оно сможет возобновить деятельность по решению Роскомнадзора.

Закрытие иностранных СМИ в РФ

Согласно принятому закону, в случае неоднократных нарушений регистрация СМИ может быть признана недействительной. В документе также прописана возможность запрета иностранных СМИ в России в ответ на аналогичные действия в отношении российских СМИ за рубежом.

Законопроект был внесен в Госдуму 6 апреля членами думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.