Видео ⟩ Жители в недоумении: домой вернулась обвиняемая в убийстве младенца

Судебно-медицинский эксперт и врач-психиатр объяснили ход лечения больных в подобных случаях и возможные причины приговора суда.

В октябре 2020 года стало известно о смерти годовалого младенца. Полиция разыскивала и мать, и девочку. После нескольких часов поисков женщину наконец нашли в машине под воздействием одурманивающих веществ. Ее дочери рядом не было.

Начальник 1-го отдела Департамента криминальной полиции Янис Бизунс заявил тогда, что поиски ребенка продолжались и примерно через 40-50 метров на берегу Даугавы было найдено тело. Уголовный процесс квалифицировался как убийство человека в беспомощном состоянии. Мать была арестована.

Через несколько месяцев выяснилось, что обвиняемой больше не грозит тюремное заключение, предусмотренное статьей уголовного закона. В июне суд освободил ее от уголовной ответственности. Женщину признали недееспособной, поэтому прокуратура направила в суд иск о применении мер медицинского характера, а именно принудительного лечения в психиатрической больнице.

Менее чем через три месяца в суд поступило заявление защитницы, в котором она просила смягчить приговор на менее строгий, а именно разрешить вернуться домой и продолжить амбулаторное лечение.

В октябре 2021 года консилиум врачей поддержал прошение. Уже в ноябре женщина вернулась домой, что было основано на положении, что теперь она представляет меньшую угрозу для общества.

Хотя Рижский центр психиатрии и наркологии не смог прокомментировать конкретный случай, на вопросы горожан ответила судебно-медицинский эксперт центра и психиатр Ингрида Цера.

Эксперт указала, что, проще говоря, вменяемым или невменяемым человек считается в зависимости от того, может ли он понимать и управлять своими действиями в определенный период времени. В случае признания лица невменяемым или ограниченно невменяемым специалисты могут рекомендовать применить к нему принудительные меры медицинского характера. Если суд назначает лечение, он освобождает лицо от уголовной ответственности.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)