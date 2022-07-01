Лидер Tequilajazzz: Буква Z висит над нами, как проклятье

Музыканты в массе своей люди добрые, но довольно недалекие, они примерно как спортсмены - люди, которые не особо читают книжки. Поэтому нечего от них особенно требовать чего-то экстраординарного. Они тоже жертвы этого мифа, такие же жертвы пропаганды, как все эти бабушки, которые смотрят Соловьева и прочих пропагандистов. Точно такие же. И, конечно, очень трудно расставаться с пребыванием в мифе о том, что ты классный чувак, всем помогаешь, такой добрый и поешь хорошие, добрые песни. Песни, допустим, добрые, только почему-то работают они не на это.

А музыканты, которые находят время не только гонять гаммы на гитаре и развлекаться с девчонками после концертов, но и изучать какие-то еще вещи, происходящие в мире и за его пределами, сейчас на той стороне, которая определяется в широком смысле как антипутинская. Посмотрите на тексты того же Оксимирона. Совершенно очевидно, что человек хорошо образован. Про Бориса Гребенщикова я уже не говорю.

- Музыкантов в России, которые открыто высказываются против войны в Украине, вносят в "черный список". В таких условиях многие творческие люди предпочитают молчать. Как вы относитесь к такой позиции?

- Я не склонен обвинять кого-то в молчании, тем более, что я сейчас нахожусь далеко от России и считаю не очень хорошим тоном из безопасной ситуации призывать людей к борьбе и к выходу на баррикады. Может быть, кто-то еще готовит какое-то важное высказывание, мы просто об этом не знаем. Знаю по себе, что песни просто могут физически не писаться. Я не мог подойти к музыкальному инструменту очень долго после начала войны, да и вообще музыки не мог слушать совершенно никакой.

Я знаю, что некоторые артисты поталантливей меня написали по одной, а то и по две абсолютно великих и своевременных антивоенных песни. Но пока боятся их выкладывать, потому что опасаются преследования. И многие поэтому молчат, в полном смысле ушли в тень. Так что каждый поступает, как может.

А вот слишком старательная манера делать вид, что вообще ничего не происходит, - вот это как раз бесит по-настоящему. Это как раз позиция оправдания, на мой взгляд, гораздо более подлая.

- Вы уехали из России спустя неделю после начала войны. Что стало причиной отъезда?