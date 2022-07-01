Вступают в силу поправки в законе об ОСТА: теперь придется оставлять свои контакты

"Мы пришли к выводу, что есть много случаев, когда автовладельцы не знают, что полис ОСТА потерял силу еще до окончания срока действия. Хотя большая часть знает, что полис ОСТА больше не действует, если, например, меняется владелец транспортного средства, есть и другие оговоренные в законе случаи, когда полис теряет силу", - информирует Янис Абашин, председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (далее – LTAB), добавляя, что в последнее время этот вопрос особенно актуален в контексте ситуации с водителями такси, полис ОСТА которых автоматически теряет силу, как только водитель получает новую лицензию для коммерческих перевозок пассажиров.

Чтобы предотвратить случаи, когда владелец транспортного средства не знает, что страховой договор потерял силу до окончания срока действия, впредь, заключая страховой договор, получатель страховки обязан будет предоставить страховщикам контактную информацию (е-мейл или мобильный телефон) владельца транспортного средства (в случае лизинга – держателя), и самого получателя страховки. "Эти данные будут переданы LTAB, которое, в свою очередь, вышлет на указанную контактную информацию уведомление об окончании действия страхового договора, если это произошло до окончания его срока действия", - поясняет Я. Абашинс.

Председатель правления LTAB отмечает, что новая процедура уведомления также позволит покупателям полиса получить информацию о возможностях возврата страховой премии: "В случае, если полис OCTA теряет силу еще до окончания срока действия, владелец транспортного средства может обратиться в страховую компанию, где был приобретен полис, чтобы договориться о том, как получить возмещение за неиспользованный период. Сумма за неиспользованный период может быть перечислена на указанный банковский счет или использована для оплаты другого полиса OCTA в той же страховой компании".

В прошлом году LTAB ввел новую функцию в своем мобильном приложении LTAB OCTA - отправку информации автовладельцам в случае, если действие полиса OCTA завершается раньше срока. "По нашим оценкам, около 100 000 водителей загрузили мобильное приложение LTAB OCTA. Наша цель - постоянно его совершенствовать, добавляя в него удобные функции и полезную информацию для водителей", - говорит Я. Абашинс.