Как Макрон уговаривал Путина не начинать войну и что он ему обещал

Наконец Макрон предлагает Путину провести в Женеве саммит с Байденом. Путин в принципе соглашается, но отмечает, что поговорит со своими помощниками, настаивая, что встреча должна быть тщательно подготовлена.

Глава дипломатической службы Елисейского дворца Эмманюэль Бонн жалуется, что Путин "всегда лжет".

В конце есть странный момент, когда Путин подводит беседу к завершению: "Спасибо, Эмманюэль. Мне всегда приятно с тобой разговаривать, потому что у нас доверительные отношения".

"Я не хочу от тебя ничего скрывать, я хотел пойти поиграть в хоккей. Сейчас я разговариваю из спортзала перед тем, как сделать зарядку", - говорит российский лидер. "Но уверяю тебя: сначала я позвоню своим помощникам".

"Мы были правы, когда вели переговоры с Путиным"

Саммит с Байденом так и не состоялся. На следующий день после разговора с Макроном Путин повысил ставки, признав две сепаратистские "республики" на востоке Украины.

Макрон звонит по телефону лидерам ЕС, включая явно скептически настроенного Бориса Джонсона, который говорит ему про Путина: "Каждый раз, когда пытаешься договориться с ним, он делает что-то более агрессивное".

Макрон отвечает на это: "Я думаю, что мы были правы, ведя переговоры, потому что теперь на нем лежит бремя и, очевидно, ответственность за это".

Когда спустя несколько дней Россия начинает полномасштабное вторжение в Украину, глава дипломатии Елисейского дворца Эмманюэль Бонн пытается дозвониться до своего кремлевского коллеги Юрия Ушакова по мобильному телефону, но ответа не получает.

"У них хватает наглости вести войну, но не хватает смелости говорить", - вздыхает Бонн.

Через несколько дней после начала российского вторжения, которое привело к масштабным санкциям ЕС против России и кардинальным изменениям в оборонной политике Германии, Макрон разговаривает по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и спрашивает немецкого лидера о его утренней беседе с Путиным.

"Один аспект, который впечатлил меня больше, чем все переговоры, это то, что он (Путин) ни разу не пожаловался на все санкции", - говорит Шольц на английском языке. - Он не поднимал этот вопрос".

Цель: помочь Украине победить

Помимо конфиденциальных записей телефонных разговоров - Елисейский дворец подтвердил французской газете Le Monde, что международные коллеги Макрона были проинформированы, что журналист будет освещать председательство Франции в Совете Европейского Союза изнутри - в документальном фильме есть несколько запоминающихся сцен.

Они сняты на борту президентского самолета; внутри бункера под Елисейским дворцом; в одном эпизоде показано, как заметно уставший Макрон и его команда пробираются по снегу в Москве рано утром после марафонской встречи с Путиным перед началом войны.

В другом - французские и немецкие дипломатические советники неформально общаются на тему критически важных поставкок газа и нефти в кулуарах саммита ЕС в Версале, в той части дворца, в которой когда-то жила Мария Антуанетта.

Режиссеру Ги Лагашу также удалось запечатлеть немного нереалистичную сцену, где во время визита Макрона в Киев за две недели до начала войны французские дипломаты "выбивают" у Зеленского документ о намерении заключить контракт стоимостью миллиард евро, который позволит французскому гиганту транспортной инфраструктуры Alstom провести ремонт украинских железных дорог.

Документальный фильм заканчивается долгожданным визитом Макрона в Киев в июне - первым с начала войны - вместе с его немецкими и итальянскими коллегами. В поезде на обратном пути Макрон настаивает, что он должен продолжать взаимодействовать с Путиным, чтобы предотвратить еще худшие последствия, включая более масштабную войну.