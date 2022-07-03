Первый приговор суда в Латвии после расследования Европейской прокуратуры

С момента создания Европейской прокуратуры (EPPO) это первый приговор по делу, которое расследовало EPPO в Латвии.

В период с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года группа лиц, заранее договорившись о ценах, организовала победу подконтрольной им компании в закупке при поддержке ELFLA. В Латвийскую службу поддержки села были представлены документы, содержащие ложную информацию, на основании которых служба приняла решение о выплате этой компании субсидии в размере 104 030 евро.

3 мая 2022 года Европейский делегированный прокурор направил в суд уголовное дело в отношении трех физических лиц за то, что они мошенническим путем получили имущество проекта, поддерживаемого ELFLA, в группе лиц по предварительному сговору, и в отношении одного юридического лица.

Подсудимые признали себя виновными и воспользовались своим законным правом на сотрудничество, выбрав более простой процесс.

Соглашение предусматривало, что прокурор просит суд признать подсудимых виновными в совершении указанного преступления и назначить наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы и штрафа в размере 2500 евро, а одного подсудимого - в виде штрафа в размере 2500 евро.

Кроме того, прокурор просит суд применить к компании меру принуждения - конфискацию 5000 евро на банковском счете компании.

Обвиняемые и компания полностью погасили незаконно полученные средства.

В июне суд, утвердив соглашение, вынес обвинительный приговор.