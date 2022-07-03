Пн, 4.07.2022
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Клаус Мюллер, глава Федерального агентства по сетям

Фото, видео ⟩ Стрельба в Копенгагене: среди погибших - россиянин. Задержан "этнический датчанин"

В результате стрельбы в торговом центре в Копенгагене три человека погибли, еще трое находятся в критическом состоянии, подтвердил вечером в воскресенье, 3 июля, начальник городской полиции Серен Томасен.

Начальник полиции Копенгагена также заявил, что среди трех убитых был и 47-летний гражданин России, проживающий в Дании. Другие погибшие - юноша и девушка, обоим из которых было по 17 лет. Они - граждане Дании. Сколько человек ранены, в полиции не сообщают. Известно, что четверо в тяжелом состоянии: две гражданки Дании в возрасте 19 и 40 лет, 50-летний мужчина и 16-летняя девушка из Швеции.

В Интернете прозвучали предположения о расистских мотивах преступления, но у полиции нет доказательств, подтверждающих это, рассказал Томасен.

Арестованный стрелок - 22-летний "этнический датчанин", который был "известен" полиции, но лишь "периферийно", признал Томасен. Других пояснений он не предоставил. 

На данный момент отсутствуют признаки, указывающие, что были и другие стрелки. Но не смотря на это, местных жителей попросили не приближаться к месту происшествия.

При задержании у стрелка изъяли винтовку и боеприпасы, но не исключено, что при нападении использовалось и другое оружие, сообщил начальник полиции, добавив, что задержанный будет допрошен в понедельник.

Полиция закрыла весь остров Зеландия, где находится Копенгаген, а также город Роскилле.

Как сообщалось, в воскресенье около 17:30 (18:30 по латвийскому времени) в торговом центре Field's злоумышленник открыл огонь по посетителям.

Flield’s - крупнейший торговый центр Дании, который находится на острове Амагер. Этот квартал расположен между центром столицы и международным аэропортом Каструп.

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