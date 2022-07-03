Фото, видео ⟩ Стрельба в Копенгагене: среди погибших - россиянин. Задержан "этнический датчанин"

Начальник полиции Копенгагена также заявил, что среди трех убитых был и 47-летний гражданин России, проживающий в Дании. Другие погибшие - юноша и девушка, обоим из которых было по 17 лет. Они - граждане Дании. Сколько человек ранены, в полиции не сообщают. Известно, что четверо в тяжелом состоянии: две гражданки Дании в возрасте 19 и 40 лет, 50-летний мужчина и 16-летняя девушка из Швеции.

В Интернете прозвучали предположения о расистских мотивах преступления, но у полиции нет доказательств, подтверждающих это, рассказал Томасен.

Арестованный стрелок - 22-летний "этнический датчанин", который был "известен" полиции, но лишь "периферийно", признал Томасен. Других пояснений он не предоставил.

На данный момент отсутствуют признаки, указывающие, что были и другие стрелки. Но не смотря на это, местных жителей попросили не приближаться к месту происшествия.

При задержании у стрелка изъяли винтовку и боеприпасы, но не исключено, что при нападении использовалось и другое оружие, сообщил начальник полиции, добавив, что задержанный будет допрошен в понедельник.

Полиция закрыла весь остров Зеландия, где находится Копенгаген, а также город Роскилле.

Как сообщалось, в воскресенье около 17:30 (18:30 по латвийскому времени) в торговом центре Field's злоумышленник открыл огонь по посетителям.

Flield’s - крупнейший торговый центр Дании, который находится на острове Амагер. Этот квартал расположен между центром столицы и международным аэропортом Каструп.

#Breaking: Just in - The Copenhagen police is treating this shooting inside the shopping center as a "serious mass victim event" and dozens of first emergency responders are parked outside the shopping center. #Copenhagen #Denmark pic.twitter.com/379xQgxLCq — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) July 3, 2022

Meldinger om skyderi i Field's storcenter https://t.co/1F6MfN4clm pic.twitter.com/ZOc4GqXWpl — TV 2 NEWS (@tv2newsdk) July 3, 2022