Мужчина обвинил Рики Мартина в домашнем насилии. Певец якобы встречался с ним, будучи в браке

Полиция Пуэрто-Рико пока не может связаться с Рики Мартином, чтобы вручить певцу ордер о запрете на приближение к предполагаемой жертве. Имя человека, обратившегося в суд, не разглашается, однако известно, что это не супруг Рики Мартина.

Пуэрториканское издание El Vocero пишет, что подал в суд на Мартина его бывший возлюбленный. В заявлении истца говорится, что он расстался с Рики два месяца назад. Певцу это якобы не понравилось и он начал преследование. Мужчина беспокоится за свою безопасность.

Представители Рики Мартина уже отвергли все предъявленные ему обвинения.

Напомним, что Рики Мартин открыто заявил о своей гомосексуальности в 2010 году. С 2017 года он состоит в браке с художником Джваном Йосефом. Пара воспитывает четверых детей от суррогатных матерей.

Кстати, это не первый суд артиста ранее его бывший менеджер Ребекка Друкер обвиняла Рики Мартина в токсичном поведении.

Джван Йосеф и Рики Мартин ФОТО: Tony Michaels/ROT/Capital Pictures