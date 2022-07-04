Мужчина обвинил Рики Мартина в домашнем насилии. Певец якобы встречался с ним, будучи в браке
Неизвестный мужчина подал в суд на Рики Мартина. Он обвиняет артиста в домашнем насилии, пишет El Vocero.
Неизвестный мужчина подал в суд на Рики Мартина. Он обвиняет артиста в домашнем насилии, пишет El Vocero.
Полиция Пуэрто-Рико пока не может связаться с Рики Мартином, чтобы вручить певцу ордер о запрете на приближение к предполагаемой жертве. Имя человека, обратившегося в суд, не разглашается, однако известно, что это не супруг Рики Мартина.
Пуэрториканское издание El Vocero пишет, что подал в суд на Мартина его бывший возлюбленный. В заявлении истца говорится, что он расстался с Рики два месяца назад. Певцу это якобы не понравилось и он начал преследование. Мужчина беспокоится за свою безопасность.
Представители Рики Мартина уже отвергли все предъявленные ему обвинения.
Напомним, что Рики Мартин открыто заявил о своей гомосексуальности в 2010 году. С 2017 года он состоит в браке с художником Джваном Йосефом. Пара воспитывает четверых детей от суррогатных матерей.
Кстати, это не первый суд артиста ранее его бывший менеджер Ребекка Друкер обвиняла Рики Мартина в токсичном поведении.
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