Зеленский: Украина примет участие в саммите G20, если там не будет Путина

"Наше участие зависит от Российской Федерации, будет ли она там", - заявил в воскресенье, 3 июля, президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Индонезии Джоко Видодо, принимающий саммит в этом году, во время визита в Киев на прошлой неделе пригласил Украину принять участие во встрече.

"Я сказал президенту Индонезии, что мы благодарны, но находимся в [сложной] ситуации с безопасностью", - сказал Зеленский, добавив, что сомневается в участии многих стран, если в саммите планирует принять участие и Россия.

Если Россия продолжит совершать такие военные преступления, как бойня в Буче в Украине, Москве следует ожидать полной изоляции, подчеркнул Зеленский.

Тем не менее президент России Владимир Путин уже намекнул, что планирует посетить саммит, хотя неясно, планирует он сделать это очно или виртуально.