Зеленский: Украина примет участие в саммите G20, если там не будет Путина
Участие Украины в ноябрьском саммите G20 в Индонезии будет зависеть от военной ситуации и от того, примет ли в нем участие Россия.
Участие Украины в ноябрьском саммите G20 в Индонезии будет зависеть от военной ситуации и от того, примет ли в нем участие Россия.
"Наше участие зависит от Российской Федерации, будет ли она там", - заявил в воскресенье, 3 июля, президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Индонезии Джоко Видодо, принимающий саммит в этом году, во время визита в Киев на прошлой неделе пригласил Украину принять участие во встрече.
"Я сказал президенту Индонезии, что мы благодарны, но находимся в [сложной] ситуации с безопасностью", - сказал Зеленский, добавив, что сомневается в участии многих стран, если в саммите планирует принять участие и Россия.
Если Россия продолжит совершать такие военные преступления, как бойня в Буче в Украине, Москве следует ожидать полной изоляции, подчеркнул Зеленский.
Тем не менее президент России Владимир Путин уже намекнул, что планирует посетить саммит, хотя неясно, планирует он сделать это очно или виртуально.
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