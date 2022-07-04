Накануне выборов: ЦИК годами не может решить накопившиеся проблемы

При этом CVK является одним из основных институтов в организации и обеспечении свободного, демократического и справедливого избирательного процесса.

"До выборов в 14-й Сейм 1 октября осталось всего три месяца, но будет ли техническая подготовка к выборам на этот раз более успешной и будут ли устранены ранее выявленные недостатки при планировании бюджета, организации закупок для технического обеспечения выборов и введения системы управления выборами? К сожалению, нет", - заявила член совета Госконтроля Илзе Бадере.

Она отметила, что выборы являются важным процессом в каждой демократической стране.

"В этом контексте - в отношении дееспособности Центральной избирательной комиссии - можно сделать вывод, что пока слишком много сказано, слишком мало сделано, и мы призываем ответственные органы обеспечить ЦИК достаточные возможности", - сказала представитель Госконтроля.

Госконтроль сообщает, что до муниципальных выборов 2021 года CVK использовала арендованные у SIA SOAAR программы и услуги. С 2017 по 2020 год за эти услуги было выплачено более 2,2 млн евро.

Чтобы предотвратить риск того, что процесс выборов зависит от услуг, предоставляемых одним поставщиком, в течение длительного времени, в 2020 году CVK начала закупать модули управления выборами. На это планировалось потратить 1,8 млн евро, и пока заключен договор на сумму 900 000 евро.

Однако, продолжая закупку модулей, CVK столкнулся со значительным - трехкратным - повышением цены.

"Соответственно можно сделать вывод, что цель - путем приобретения программного обеспечения для управления выборами устранить риск зависимости избирательного процесса от услуг одного предприятия - до сих пор не достигнута", - констатируют ревизоры.

Госконтроль также пришел к выводу, что в два договора, заключенных с SOAAR по сопровождению муниципальных выборов - была включена статья расходов "Меры по смягчению воздействия пандемии Covid-19 на услуги", в рамках которой CVK оплатила оснащение удаленных рабочих мест сотрудников профессиональным оборудованием, хотя услуга, для которой было приобретено оборудование, должна была выполняться только в течение трех месяцев. В данном случае разумнее было бы арендовать оборудование, чем покупать его, указал Госконтроль.

Несмотря на то, что явка на выборах в Латвии снижается и в 2021 году упала до 34%, в стране нет учреждения, которое по закону обязано анализировать факторы, влияющие на явку избирателей и осуществлять целенаправленные действия по повышению явки, отметили в Госконтроле.

Госконтроль обратит внимание Сейма на эти обстоятельства и предложит назначить учреждения, ответственные за повышение явки избирателей.