Пн, 4.07.2022
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Сёрен Синдбаэк, профессор археологии

Болгарский чиновник: Россия платит местным политикам за распространение пропаганды

ФОТО: AFP/SCANPIX

Болгарские спецслужбы располагают информацией о том, что некоторые болгарские журналисты, политики и другие общественные деятели получают из России по 2000 евро в месяц за распространение выгодной для Кремля пропаганды, заявила в выходные глава канцелярии премьер-министра Болгарии Лена Бориславова.

В разговоре с радиостанцией Darik Бориславова пояснила, что болгарским политикам, известным журналистам, аналитикам, политологам и другим лицам, которые появляются в публичных СМИ, платят, и что Россия таким образом пытается формировать общественное мнение.

"Всем тем, кто зря обругивает ЕС и НАТО, а также тем, кто поддерживает действия Путина в Украине, вам нужно это знать. Вас обманывают. Тем, кто вдохновляет вас на такие действия, платят. Каждый месяц", - сказала чиновник.

Она добавила, что некоторые лица, формирующие общественное мнение, используют обман и запугивание.

При этом Бориславова подчеркнула, что "маскировка интересов зарубежных стран под национальные интересы" является "красной чертой" для представляемой ею партии "Продолжаем перемены".

Комментируя обращение посла России Элеоноры Митрофановой к правительству Болгарии об отмене решения о высылке 70 российских дипломатов и сотрудников дипмиссий, глава канцелярии премьер-министра сообщила, что правительство отклонило его и что российские дипломаты, объявленные "персона нон грата" покинули страну в воскресенье.

Она добавила, что российское посольство, вероятно, будет закрыто. Несмотря на высылку, в Болгарии до сих пор находятся около 40 российских дипломатов.

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