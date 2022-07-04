Болгарский чиновник: Россия платит местным политикам за распространение пропаганды

В разговоре с радиостанцией Darik Бориславова пояснила, что болгарским политикам, известным журналистам, аналитикам, политологам и другим лицам, которые появляются в публичных СМИ, платят, и что Россия таким образом пытается формировать общественное мнение.

"Всем тем, кто зря обругивает ЕС и НАТО, а также тем, кто поддерживает действия Путина в Украине, вам нужно это знать. Вас обманывают. Тем, кто вдохновляет вас на такие действия, платят. Каждый месяц", - сказала чиновник.

Она добавила, что некоторые лица, формирующие общественное мнение, используют обман и запугивание.

При этом Бориславова подчеркнула, что "маскировка интересов зарубежных стран под национальные интересы" является "красной чертой" для представляемой ею партии "Продолжаем перемены".

Комментируя обращение посла России Элеоноры Митрофановой к правительству Болгарии об отмене решения о высылке 70 российских дипломатов и сотрудников дипмиссий, глава канцелярии премьер-министра сообщила, что правительство отклонило его и что российские дипломаты, объявленные "персона нон грата" покинули страну в воскресенье.

Она добавила, что российское посольство, вероятно, будет закрыто. Несмотря на высылку, в Болгарии до сих пор находятся около 40 российских дипломатов.