Вдова Шатунова попала в больницу?

"Мне очень жалко его жену и детей. У него потрясающая семья, которую он оберегал и никогда в помойку под названием шоу-бизнес не впихивал. У жены после известия о смерти Юры начались проблемы с сердцем, она даже в больницу была вынуждена лечь. Как они теперь без него? Юра обеспечивал им все условия для комфортной жизни. Они жили в элитном районе Германии. Как она теперь будет? Девочка осталась в очень тяжелой ситуации одна", - сказал он.

Директор Шатунова Аркадий Кудряшов опроверг это сообщение. Он заверил, что Герасимов не имеет никакого отношения к семье артиста:

"Это старая какая-то мерзкая жаба, которая назвала себя продюсером. Я первый раз слышу фамилию этого человека и вижу. Никакого отношения (к Юрию Шатунову) не имеет, с первого дня на протяжении 35 лет директором Шатунова был Аркадий Кудряшов".

К слову, Александр Герасимов считает, что Юрий Шатунов не жалел себя и много работал. Артист был невероятно востребован.

"Его заказывали постоянно: очередь стояла из организаторов. Незадолго до смерти он отработал 18 больших концертов во Дворцах спорта. У любого человека после такой нагрузки сердце не выдержит! Это же безумие - так работать", - подчеркивает он.

Продюсер указал, что Шатунову советовали отдыхать.

Напомним, Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня в возрасте 48 лет вследствие обширного инфаркта. Он был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Семья певца проживает в Германии. Прах артиста развеют над его любимым озером в Баварии.