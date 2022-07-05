Кариньш в рабочий визит в США взял с собой семью. Допустимо ли это?

Рабочий визит Кришьяниса Кариньша в США проходил с 28 июня по 4 июля. В ходе визита премьер-министр открыл XV Всеобщего праздника латышской песни и танца* в Миннесоте, который проводится в США с 1953 года.

*Начиная с 1950 года за границей проводились праздники песни и танца в центрах эмиграции латышей - США, Канаде, Австралии, Германии и других странах. Эти праздники проводятся и в наше время, являясь своеобразными днями латышской культуры. (Википедия)

В пресс-службе премьер-министра Privātā Dzīve узнала, что Кариньш взял с собой жену Анду и дочку Анну. Советник премьера Сандрис Сабаев пояснил - если иностранное должностное лицо, принимающее высших должностных лиц Латвийского государства, участвует в программе визита вместе с супругой, то протокольно-представительские функции предусматривают аналогичное представительство, а именно присутствие супруга.

Во время визита супруга Кариньша выполняла протокольные и репрезентативные функции, представляя латвийское государство.

"Издержки за время рабочего визита премьер-министра и его супруги составили 10 654,6 евро. Расходы дочери премьер-министра в США были покрыты из частных средств", - заявил Сабаев.

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