Вт, 5.07.2022
Люди, которые идут воевать, не боятся уже ничего. Война очень меняет твое ощущение мира Борис Хмелевский, военнослужащий ВСУ, гей
Борис Хмелевский, военнослужащий ВСУ, гей

Россия трансформирует экономику для нужд армии

People walk in front of the Russian State Duma (lower house of Russia's Parliament) in central Moscow on May 26, 2022. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP) ФОТО: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Государственная Дума, нижняя палата российского парламента, во вторник? 5 июля, одобрила в первом чтении предложенные правительством поправки к закону, которые направлены на адаптацию российской экономики к нуждам армии.

В числе прочего предусматривается, что отдельные отрасли промышленности могут быть обязаны снабжать армию, а работников таких предприятий могут обязать работать в ночное время, выходные и праздничные дни, а также откладывать отпуска.

Вице-премьер России Юрий Борисов пояснил, что такие поправки необходимы, поскольку Россия испытывает повышенное давление из-за санкций и поставок западного оружия в Украину, а также по другим причинам.

Чтобы поправки вступили в силу, они должны быть поддержаны в Госдуме во втором и третьем чтениях, а также одобрены в верхней палате парламента и подписаны президентом страны Владимиром Путиным.

Тем временем генеральный директор российского космического агентства "Роскосмос" Дмитрий Рогозин призвал к национализации компаний, производящих микроэлектронику для спутников.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back