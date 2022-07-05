Россия трансформирует экономику для нужд армии

В числе прочего предусматривается, что отдельные отрасли промышленности могут быть обязаны снабжать армию, а работников таких предприятий могут обязать работать в ночное время, выходные и праздничные дни, а также откладывать отпуска.

Вице-премьер России Юрий Борисов пояснил, что такие поправки необходимы, поскольку Россия испытывает повышенное давление из-за санкций и поставок западного оружия в Украину, а также по другим причинам.

Чтобы поправки вступили в силу, они должны быть поддержаны в Госдуме во втором и третьем чтениях, а также одобрены в верхней палате парламента и подписаны президентом страны Владимиром Путиным.

Тем временем генеральный директор российского космического агентства "Роскосмос" Дмитрий Рогозин призвал к национализации компаний, производящих микроэлектронику для спутников.