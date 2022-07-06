Спикер Госдумы РФ призывает расторгнуть договор о границе с Норвегией

Москва обвиняет Осло в блокировании доступа к архипелагу Шпицберген, препятствовании доставке продуктов и других грузов, работающим там российским горнякам.

В 2010 году Норвегия и Россия подписали соглашение о делимитации морской границы, а также о сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, положив тем самым конец территориальному спору, который длился 40 лет.

Во вторник Володин предложил депутатам нижней палаты парламента рассмотреть возможность денонсации соглашения, заключенного с Норвегией.

Володина, поддержал депутат Михаил Матвеев, представляющий коммунистов, который заявил, что Россия подарила Норвегии 175 тысяч квадратных километров Баренцева моря.

"Сегодня Норвегия отказывает Шпицбергену в продовольствии и грузах", - заявил Матвеев.

На прошлой неделе МИД России вызвал полномочного представителя Норвегии, обвинив Осло в блокировании доступа к архипелагу Шпицберген и пригрозив возмездием.

Хотя Шпицберген находится под суверенным владением Норвегии, он позволяет гражданам более 40 стран пользоваться потенциально богатыми месторождениями полезных ископаемых на равных основаниях.

Москва давно хочет получить больше влияния на архипелаг.

В свою очередь Норвегия назвала договор о сотрудничестве в Баренцевом море "бессрочно действующим" и не подлежащим расторжению.