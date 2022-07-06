Рост цен на энергоносители в Европе: какие льготы получает население

Греция

После того, как жителям Греции пришлось в течение последнего десятилетия почти ежегодно мириться с падением их реальной заработной платы, на этот раз власти в Афинах быстро отреагировали, чтобы смягчить потерю покупательной способности населения. По данным центра Bruegel, для этого греческое правительство подготовило пакет мер в размере 3,7% от ВВП - по отношению к объему производства он является самым дорогим среди всех государств-членов ЕС.

Уже осенью 2021 года Афины ввели ежемесячные скидки в размере до 42 евро по счетам за электроэнергию для частных лиц и предприятий. Благодаря этому власти сохранили стимул к экономии электроэнергии. Кроме того, относительно большую выгоду от данной меры получают домохозяйства с низкими доходами и малые предприятия.

Однако в начале года правительство изменило свою стратегию: компании получили снижение цены на 65 евро за мегаватт-час (МВт⋅ч), а социально незащищенные домохозяйства - на 180 евро/МВт⋅ч. Эта скидка особенно чувствительна, когда домашнее хозяйство потребляет от трех до пяти мегаватт-часов в год. По такому же принципу действует скидка и для потребителей газа. Недостаток этих мер: у домашних хозяйств в данном случае меньше стимулов для экономии энергии. Это, как правило, приводит к увеличению спроса и, в свою очередь, к росту цен.

Эстония, Литва, Латвия

В указанном порядке три балтийские республики возглавляют, как сообщает Евростат, и список стран ЕС с самыми высокими темпами инфляции. Они также входят в первую шестерку, когда речь идет о росте цен на электроэнергию. Одна из причин: помимо импорта энергоносителей из России, Таллин, Вильнюс и Рига также закупали у Москвы большие объемы электроэнергии. Поэтому отказ от импорта энергоресурсов из РФ ударил по ним вдвойне.

Как выяснили в центре Bruegel, три балтийских страны тратят заметно отличающиеся суммы (в соотношении с их ВВП) на защиту населения от инфляции. У Эстонии, где самый высокий рост цен на энергоносители, пакет помощи составил всего 0,8% ВВП. Большая часть этих денег достается малоимущим семьям. Кроме того, власти сначала вдвое сократили плату за пользование электросетями, а затем вообще отменили ее, чтобы снизить потребительские цены. В конечном счете, правительство также ограничило цены на газ и электроэнергию.