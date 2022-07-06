Россия заявила об уничтожении двух систем залпового огня HIMARS в Донбассе. Украина это опровергает

Официальный представитель минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что две пусковые установки залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним уничтожены российскими "высокоточными ракетами воздушного базирования" в районе населенного пункта Малотарановка в самопровозглашенной ДНР.

Однако советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отвергает заявления российских военных о якобы уничтожении установок HIMARS, полученных Украиной от США, пишет Русская служба BBC.

Данные российских военных также отвергает украинский депутат, член фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители конфликтующих сторон.