Российского бизнесмена обвиняют в контрабанде леса в Эстонию

Новокузнецкая транспортная прокуратура установила, что в период с мая по август прошлого года участник внешнеэкономической деятельности, зарегистрированный в Новокузнецке, осуществил поставки в Эстонию пиломатериалов из древесины хвойных пород объемом более 89 кубометров на общую сумму, превышающую один миллион рублей, пишет портал vse42.ru.

Оказалось, что российский предприниматель предоставил в таможенный орган РФ недостоверные сведения о легальном происхождении леса. По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере.