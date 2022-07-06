Ср, 6.07.2022
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Лена Бориславова, премьер-министра Болгарии

Российского бизнесмена обвиняют в контрабанде леса в Эстонию

Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

В России в отношении бизнесмена из Новокузнецка было возбуждено уголовное дело за контрабанду лесопродукции более чем на один миллион рублей (более 15 000 евро), пишет Rus.Postimees.

Новокузнецкая транспортная прокуратура установила, что в период с мая по август прошлого года участник внешнеэкономической деятельности, зарегистрированный в Новокузнецке, осуществил поставки в Эстонию пиломатериалов из древесины хвойных пород объемом более 89 кубометров на общую сумму, превышающую один миллион рублей, пишет портал vse42.ru.

Оказалось, что российский предприниматель предоставил в таможенный орган РФ недостоверные сведения о легальном происхождении леса. По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере.

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