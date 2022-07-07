Мошенничество на восточной границе: суд получил дело против подрядчика Пейланса и других лиц

Прокуратура Рижского судебного округа передала в суд уголовное дело в отношении пяти лиц по обвинению в мошенничестве на крупную сумму, которое было совершено в строительных процессах по заключенным договорам о закупках.

Договоры заключены на строительство инфраструктуры пограничной полосы между Латвией и Россией и установление границы между Латвией и Беларусью. При этом в суд направлен процесс о применении мер принудительного характера к юридическому лицу.

Из обвинительного акта следует, что обвиняемые представители компании договорились о совершении мошенничества с целью незаконного снижения стоимости строительства в интересах компании. На протяжении длительного времени лица заключали договоры, на основании которых незаконно, в нарушение требований Закона о государственных закупках, заключали договор на выполнение не предусмотренных проектом работ и закупок.

Также объекты строительства, которые предполагались в соответствии с проектом, в ходе строительства были заменены на более дешевые.

По мнению прокурора, к более выгодным решениям для застройщика можно отнести, например, использование клееных деревянных конструкций вместо металлических водостоков и использование винтовых свай для пешеходных мостов вместо понтонов, а также установку более дешевого забора на Латвийско-российской границае. В содействии мошенничеству также обвиняются ответственные лица Госпогранслужбы и прораб.

В результате мошенничества из финансовых средств Государственной пограничной охраны были произведены незаконные расходы на сумму более 7,6 млн евро.

Кроме того, в данном уголовном процессе в отношении компании возбуждено дело о применении мер принуждения к юридическому лицу, так как установлено, что мошенничество было совершено в его интересах.

Первое судебное заседание по делу назначено на 26 января 2023 года. Судебный календарь показывает, что по делу обвинены Марис Пейланс, Каспар Мацанс, Улдис Земмерс, Йоланта Кикуте, Валерий Блус.

По информации Firmas.lv, Пейланс работает в нескольких компаниях. Он - председатель правления Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate", настоящими бенефициарами которого являются Эва Пейлане и Байба Раджеле. Единственным владельцем Igate является AS Igate-M, где Пейланс является председателем правления.

В 2019 году оборот компании составил 37 549 166 евро, а прибыль - 2 496 659 евро. В 2020 году оборот компании составил 28 661 311 евро, а убыток - 295 773 евро. Данных за 2021 год нет.

Пейланс заявил, что положительно оценивает тот факт, что дело наконец дошло до суда, поскольку его ход дает надежду на то, что "скоро закончится период неопределенности и беспочвенных обвинений", который мешал нормальной работе управляемой им компании. Пейланс отвергает обвинения и заявляет, что с момента возбуждения дела сотрудничал с правоохранительными органами и предоставил свои объяснения, доводы и доказательства, опровергающие обвинения.

"К сожалению, ни Управление внутренней безопасности, которое возбудило уголовное дело, ни прокуратура не захотели и не смогли вникнуть в аргументы и до сих пор пытаются поддержать обвинение", - говорит он.

По его мнению, обвинительное заключение содержит технические, процессуальные, фактические ошибки, а также неправомерный вывод о причинении ущерба в размере 7,6 млн евро.

"Из обвинительного акта следует, что на полосе госграницы вместо построенной инфраструктуры имеется незастроенный земельный участок, но, несмотря на это, Госпогранслужба как заказчик претензий к застройщику не предъявляла и активно использует построенную инфраструктуру", - указывает Пейланс.

Он заявляет, что прекращение дел в отношении высших и других должностных лиц Госпогранслужбы подтверждает отсутствие в них состава преступления, и возбужденное в отношении него дело также завершится аналогичным образом.

"К сожалению, в результате необоснованных подозрений установление границы между Латвией и Беларусью приостановлено на три года, что создает угрозу безопасности Латвии, а в результате замедления строительства затраты выросли в несколько раз", - говорит Пейланс, добавляя, что также неоднократно прерывалась работа предприятия, что нанесло ущерб и народному хозяйству Латвии.