Фото и видео ⟩ В американском фильме Латвийская Национальная библиотека стала аэропортом

Так, здание Латвийской Национальной библиотеки в фильме превратилось в аэропорт:

На библиотеке появилась надпись Lidosta Riga Airport ФОТО: кадры из фильма

По сюжету фильма, американец Дэвид бежит с родины в Латвию, чтобы там работать журналистом - помощником у знакомого главного редактора одного из изданий в Риге.

"Я тут [в Риге] впервые. Мне нравится архитектура. Красиво у вас..." - говорит в одной из сцен с панорамами столицы главный герой.

Вот лишь несколько из кадров, показанных в фильме:

ФОТО: кадры из фильма

ФОТО: кадры из фильма

ФОТО: кадры из фильма

Пользователи отмечают под публикацией в TikTok следующее:

"Я 32 года живу тут, и не знал что у нас аэропорт там!";

"Посмотрев этот фильм, можно узнать что у нас есть метро, и из Дзинтари до Межапарка ходит трамвай через Ганибу Дамбис. Но посмотреть можно на разок";

"Полностью согласен. И еще то, что Лудза - хорошее место для рыбалки";

"Ригу сняли красиво, но фильм не очень";

"Короче, ясно. Библиотеку построили, чтобы потом в кино ее как аэропорт снимать";

"Когда иностранцы приедут в Латвию, они будут в шоке, что не могут никуда улететь из библиотеки";

"В этом "кино" столько ляпов".

В свою очередь, один из комментаторов отметил, что подмена локаций в кино происходит не в первые: "В фильме "Довод" К. Нолана Таллиннский Горхолл назвали украинской оперой".

Фильм "Хороший сосед" (The Good Neighbor) снят в 2021 году режиссером Штефаном Риком.

Краткое описание: "Соседи Дэвид и Роберт случайно сбивают велосипедистку и скрываются с места происшествия. Дэвида мучает чувство вины, а вот Роберт не страдает от угрызений совести. Встретив Ванэссу, сестру жертвы, Дэвид поддается безрассудной страсти, раньше чем понимает, что Роберт пойдет на все, чтобы защитить их тайну".

Главные роли исполнили Джонатан Рис-Майерс и Люк Клайнтенк.

В титрах можно увидеть ряд имен из Латвии. Среди них - Иева Флоренс (Иева Виксне), Юрий Дьяконов, Регина Разума, Томс Лиепайниекс, Юрис Стренга и Мария Линарте.