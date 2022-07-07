В Сейме идет сбор подписей за отставку министра сообщения

Профсоюз считает, что это последствия политики и отношения к отрасли и транспортникам со стороны Министерства сообщения и Автотранспортной дирекции. Ситуация в отрасли только ухудшается, а профсоюз получает лишь формальные ответы и отговорки от ответственных лиц.

Помимо отставки Линкайтса и оценки действий руководства Автотранспортной дирекции, профсоюз требует немедленно организовать трехсторонний социальный диалог между ним, Минсообщения и Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков о минимальных социальных гарантиях, зарплатах водителей автобусов, регулировании времени работы и отдыха.

Пока эти вопросы не урегулированы, профсоюз требует немедленно приостановить процедуру закупки услуг общественного транспорта на участках маршрутной сети регионального значения Гулбене, Алуксне, Балви; Добеле, Елгава; Мадона; Лудза, Резекне; Валмиера, Валка, Смилтене; Вентспилс; Талси, Тукумс. Также профсоюз требует проанализировать договоры с перевозчиками по маршрутным сетям Огре, Айзкраукле, Лимбажи, Сигулда и Цесис, расторгнув договоры при наличии законного основания.

6 июля глава Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш заявил, что допускается возможность расторжения договора с предприятием Liepājas autobusu parks, которое не способно выполнять все предусмотренные рейсы. Со своей стороны председатель правления предприятия Леонид Кронгорнс сообщил, что проблема будет устранена не позднее 18 июля.

Стало известно, что и депутаты фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) требуют отставки министра сообщения Талиса Линкайтса, сообщила агентству LETA пресс-секретарь СЗК Даце Карклиня.

Депутаты СЗК считают, что министр не смог обеспечить оказание услуг общественного транспорта на региональных маршрутах, которые были бы эффективными и отвечали потребностям жителей. Депутат Виктор Валайнис сообщил, что из ряда самоуправлений поступили сигналы о недовольстве жителей доступностью общественного транспорта.

"Недопустимо, чтобы жители регионов были лишены возможности передвигаться. Министр должен взять на себя ответственность за то, что люди не могут попасть к врачу, в магазин или получить необходимые услуги в самоуправлении", - заявил Валайнис.

Как отметила Карклиня, ранее представители СЗК неоднократно говорили, что внесенные Линкайтсом изменения в организации услуг общественного транспорта на региональных маршрутах не отвечают потребностям людей, а проводятся в интересах отдельных предпринимателей. "Теперь и практика показала, что это 500-миллионная вредительская афера, которая должна быть немедленно прекращена", - подчеркнул Валайнис.

Кром того, Видземский регион планирования требует отставки ответственных лиц из-за давних нерешенных проблем с предоставлением услуг общественного транспорта. Председатель Совета по развитию Видземского региона планирования Гунтис Гладкин заявил, что ситуация в отрасли критическая. "Такие действия и стиль работы необходимо пресекать. На данный момент страдают получатели услуги - жители регионов, оставшиеся без альтернативы", - подчеркнул он.

Также стало известно, что вопрос о доступности пассажирских перевозок в Огре и Айзкрауле рассмотрит правительственная коалиция.

На встрече коалиционных партий 13 июля одним из вопросов будет обеспечение доступности услуг общественного транспорта для жителей Айзкраукльского и Огрского краев, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаев.