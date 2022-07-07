Казахстан ищет пути обхода России для экспорта нефти

Такой шаг может усилить напряженность между Москвой и Нурсултаном из-за отношения Казахстана к войне на Украине.

С тех пор, как российские войска вторглись на Украину, Казахстан дважды сталкивался с серьезными перебоями в экспорте сырой нефти по трубопроводу в российский черноморский порт Новороссийск.

Около 75% казахстанской сырой нефти экспортируется по этому маршруту, и этот сбой привел к росту слухов о том, что Кремль наказывает своего центральноазиатского союзника за его нейтральную позицию в отношении войны в Украине.

Ранее на этой неделе суд в России постановил приостановить на 30 дней подачу нефти на Новороссийский портовый терминал из 1500-километрового трубопровода, соединяющего нефтяные месторождения Казахстана с Новороссийском. Приговор был основан на нарушениях экологических требований.

В связи с апелляцией оператора газопровода "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) постановление не вступило в силу, сообщило в четверг Министерство энергетики Казахстана.

На заседании правительства Токаев объявил, что новый маршрут через Каспийское море является "приоритетным направлением", и попросил чиновников "принять меры по увеличению пропускной способности" на участках трубопроводов, по которым сырая нефть поступает в Китай, говорится в сообщении офиса президента Казахстана.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность, что политическая мотивация решения российского суда "маловероятна".

На этой неделе Токаев рискнул разозлить Кремль, выразив в телефонном разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем свою решимость наладить более тесное энергетическое сотрудничество с Европейским союзом, который ищет альтернативы российской нефти.

На прошедшем в прошлом месяце Петербургском международном экономическом форуме казахстанский лидер назвал на сцене форума пророссийские сепаратистские формирования в Донбассе "квазигосударственными территориями" и заявил, что Казахстан их не признает.