Чт, 7.07.2022
Люди, которые идут воевать, не боятся уже ничего. Война очень меняет твое ощущение мира Борис Хмелевский, военнослужащий ВСУ, гей
Борис Хмелевский, военнослужащий ВСУ, гей

Казахстан ищет пути обхода России для экспорта нефти

Президент Казахстана ФОТО: Kazakhstan'S Presidential Press Service/ZUMAPRESS.com

Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев поручил чиновникам найти маршруты экспорта нефти в обход России.

Такой шаг может усилить напряженность между Москвой и Нурсултаном из-за отношения Казахстана к войне на Украине.

С тех пор, как российские войска вторглись на Украину, Казахстан дважды сталкивался с серьезными перебоями в экспорте сырой нефти по трубопроводу в российский черноморский порт Новороссийск.

Около 75% казахстанской сырой нефти экспортируется по этому маршруту, и этот сбой привел к росту слухов о том, что Кремль наказывает своего центральноазиатского союзника за его нейтральную позицию в отношении войны в Украине.

Ранее на этой неделе суд в России постановил приостановить на 30 дней подачу нефти на Новороссийский портовый терминал из 1500-километрового трубопровода, соединяющего нефтяные месторождения Казахстана с Новороссийском. Приговор был основан на нарушениях экологических требований.

В связи с апелляцией оператора газопровода "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) постановление не вступило в силу, сообщило в четверг Министерство энергетики Казахстана.

На заседании правительства Токаев объявил, что новый маршрут через Каспийское море является "приоритетным направлением", и попросил чиновников "принять меры по увеличению пропускной способности" на участках трубопроводов, по которым сырая нефть поступает в Китай, говорится в сообщении офиса президента Казахстана.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность, что политическая мотивация решения российского суда "маловероятна".

На этой неделе Токаев рискнул разозлить Кремль, выразив в телефонном разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем свою решимость наладить более тесное энергетическое сотрудничество с Европейским союзом, который ищет альтернативы российской нефти.

На прошедшем в прошлом месяце Петербургском международном экономическом форуме казахстанский лидер назвал на сцене форума пророссийские сепаратистские формирования в Донбассе "квазигосударственными территориями" и заявил, что Казахстан их не признает.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back