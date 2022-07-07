Инспекция здравоохранения запретила купаться на Румбуле

Инспекция призывает Рижское самоуправление разместить информационный знак "Купаться запрещено!" в зоне купания на Румбуле.

4 и 5 июля специалисты инспекции взяли пробы воды на всех 58 официальных внутренних и морских пляжах Латвии. Результаты лабораторных анализов остальных 57 мест еще обобщаются и будут обнародованы завтра, 8 июля.

Специалисты инспекции углубленно проверяют качество воды на официальных пляжах раз в месяц в течение купального сезона (с 15 мая по 15 сентября).

За результатами мониторинга качества воды можно следить на сайте Инспекции здравоохранения. Там же можно найти список официальных пляжей Латвии