Инспекция здравоохранения запретила купаться на Румбуле

Инспекция призывает Рижское самоуправление разместить информационный знак "Купаться запрещено!" в зоне купания на Румбуле.
4 и 5 июля специалисты инспекции взяли пробы воды на всех 58 официальных внутренних и морских пляжах Латвии. Результаты лабораторных анализов остальных 57 мест еще обобщаются и будут обнародованы завтра, 8 июля.
Специалисты инспекции углубленно проверяют качество воды на официальных пляжах раз в месяц в течение купального сезона (с 15 мая по 15 сентября).
За результатами мониторинга качества воды можно следить на сайте Инспекции здравоохранения. Там же можно найти список официальных пляжей Латвии
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