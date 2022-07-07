Американский актер Джеймс Каан ФОТО: AFP/SCANPIX

Американский актер Джеймс Каан скончался в среду, 6 июля, вечером, сообщила его семья в социальных сетях. Наибольшую известность голливудская звезда получила благодаря легендарному фильму "Крестный отец".

Голливудскому киноактеру было 82 года.

"С глубокой печалью сообщаем, что Джимми умер вечером 6 июля. Семья ценит проявления любви и искренние соболезнования, но просит уважать ее частную жизнь в это трудное время", – сообщается на странице актера в Twitter.

В последние годы Каан был активен в Twitter, часто публикуя фотографии себя и своих друзей из классических фильмов.

The Best. End of tweet pic.twitter.com/S7t5CWuIoR — James Caan (@James_Caan) June 10, 2022

🤷 End of tweet pic.twitter.com/MvYI00Fdxo — James Caan (@James_Caan) May 24, 2022

End of tweet pic.twitter.com/YLl6hG4zhX — James Caan (@James_Caan) February 22, 2022

За роль старшего сына дона Вито Корлеоне актера номинировали на премии "Оскар" и "Золотой глобус". Также Джеймс Каан запомнился ролями в фильмах "Люди дождя", "Игрок", "Вор", "Мизери". Сам он лучшими ролями считал работы в картинах "Люди дождя" и "Вор".

Фильм "Крестный отец" о преступном бизнесе семьи Корлеоне был снят Фрэнсисом Фордом Копполой в 1972 году. В главных ролях снялись Марлон Брандо и Аль Пачино. Фильм получил три премии "Оскар" – за лучший фильм года, лучший адаптированный сценарий и лучшего актера главной роли.