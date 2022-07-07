Скончался звезда фильма "Крестный отец" Джеймс Каан
Американский актер Джеймс Каан скончался в среду, 6 июля, вечером, сообщила его семья в социальных сетях. Наибольшую известность голливудская звезда получила благодаря легендарному фильму "Крестный отец".
Голливудскому киноактеру было 82 года.
"С глубокой печалью сообщаем, что Джимми умер вечером 6 июля. Семья ценит проявления любви и искренние соболезнования, но просит уважать ее частную жизнь в это трудное время", – сообщается на странице актера в Twitter.
В последние годы Каан был активен в Twitter, часто публикуя фотографии себя и своих друзей из классических фильмов.
The Best. End of tweet pic.twitter.com/S7t5CWuIoR— James Caan (@James_Caan) June 10, 2022
🤷 End of tweet pic.twitter.com/MvYI00Fdxo— James Caan (@James_Caan) May 24, 2022
End of tweet pic.twitter.com/YLl6hG4zhX— James Caan (@James_Caan) February 22, 2022
За роль старшего сына дона Вито Корлеоне актера номинировали на премии "Оскар" и "Золотой глобус". Также Джеймс Каан запомнился ролями в фильмах "Люди дождя", "Игрок", "Вор", "Мизери". Сам он лучшими ролями считал работы в картинах "Люди дождя" и "Вор".
Фильм "Крестный отец" о преступном бизнесе семьи Корлеоне был снят Фрэнсисом Фордом Копполой в 1972 году. В главных ролях снялись Марлон Брандо и Аль Пачино. Фильм получил три премии "Оскар" – за лучший фильм года, лучший адаптированный сценарий и лучшего актера главной роли.
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