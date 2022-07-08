Пт, 8.07.2022
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Каспар Галкин, пресс-секретарь Минобороны

В аварии погиб мотоциклист

ФОТО: Shutterstock

В четверг вечером, 7 июля, в ДТП в Медемциемсе погиб мотоциклист, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 118 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 28 человек, один погиб.

Всего в авариях пострадали восемь велосипедистов, шесть водителей электросамокатов и один пешеход.

Трагическая авария с погибшим произошла около 22:50 в Медемциеме Олайнского края, на шоссе Рига-Елгава, где водитель мотоцикла Yamaha врезался в стоявший трактор. Водитель мотоцикла скончался на месте. Полиция продолжает выяснять обстоятельства аварии.

Составлено 409 протоколов об административных нарушениях, в том числе 204 за превышение скорости, пять за вождение в нетрезвом виде, один за вождение в состоянии наркотического опьянения и один за агрессивное вождение.

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