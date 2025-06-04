Дипломат назвал страны, которые, возможно, воздержались при избрании Латвии в Совбез ООН

Он напомнил, что 178 стран поддержали избрание Латвии, а десять воздержались.

По словам Пилдеговича, после вторжения России в Грузию в 2008 году страны нашего региона пришли к выводу, что мир недостаточно хорошо понимает специфику нашего региона и недостаточно серьезно относится к угрозе России восстановить свою империю.

"Именно поэтому было решено, что одна из стран нашего региона обязательно должна быть на этом форуме, чтобы голос Балтийского региона был четко слышен", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Латвия на два года - 2026-й и 2027-й - избрана в СБ ООН.