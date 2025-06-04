Ринкевич: Латвия в Совбезн ООН - это поддержка Украины и новые возможности для бизнеса

Ринкевич отметил, что Латвия опирается на опыт Эстонии и Литвы, уже побывавших в статусе непостоянных членов Совбеза ООН. По его словам, очень важно, чтобы в Совбезе всегда присутствовала страна из Северной или Балтийской Европы, сейчас такую роль выполняет Дания. Президент высоко оценил возможность работать над вопросами поддержки и помощи Украине. Он добавил, что не секрет, как часто на заседаниях Совбеза выступает министр иностранных дел Украины и главы МИД стран-единомышленниц.

"Не будем забывать, что время от времени нам придется опровергать российскую ложь о истории и правах человека. Совбез ООН предоставляет дополнительную платформу для взаимодействия со всеми странами мира. Латвия может использовать эту трибуну, чтобы донести свою позицию до международного сообщества", - отметил президент.

Он также подчеркнул, что следующие два года в Совбезе будут не только дипломатической работой, но и шансом поддержать латвийский бизнес в Африке, Латинской Америке и Азии, так как во время кампании на переговоры вместе с дипломатами и министрами часто отправлялись и предприниматели.

"Мы уже принимали и продолжим принимать у себя лидеров других государств. Важно использовать эту возможность не только для решения глобальных и идеалистических задач, но и для того, чтобы наша страна максимально развивалась и получала узнаваемость, что на практике помогает нам по всему миру", - заключил президент.

Во вторник, 3 июня, страны-члены ООН избрали Латвию в Совет Безопасности. За Латвию проголосовали 178 из 188 участвовавших в голосовании государств, еще десять воздержались.