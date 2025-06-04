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Очередная атака российских дронов по Украине: двое раненых

Результаты удара дронов по Украине.

В результате атаки российских дронов по Украине минувшей ночью был нанесен ущерб промышленным предприятиям и жилым зданиям, два человека ранены, сообщили в среду украинские официальные лица.

В Одессе нанесен ущерб объектам гражданской инфраструктуры, складам и жилым зданиям. Один человек ранен.

В Харькове загорелось производственное здание и склад, а также жилой дом. Один человек ранен.

В селе Циркуны Харьковской области загорелось жилое здание, пострадавших нет.

В городе Лебедин Сумской области ущерб нанесен заводу по производству биоэтанола и десяти частным домам. Пострадавших нет.

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