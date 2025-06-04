Нападения Украины на российские военные объекты страны-агрессора последних дней могут заставить Россию задуматься о необходимости реагирования в соответствии с обновленной в ее прошлом году доктриной ядерного сдерживания, заявил в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 латвийский военный эксперт, автор блога Vara bungas Мартиньш Вердиньш.
В упомянутой доктрине написаны условия, при которых Россия готова была бы дать ядерный ответ. "Пробегая глазами по этой доктрине ядерного сдерживания России, по крайней мере, какие-то три "триггера" там уже обозначились, по которым, согласно их собственной доктрине, они должны были бы каким-то особым образом действовать", - сказал эксперт, признав при этом - ясно видно, что у России ответ не готов.
Оценивая атаку украинских дронов на российские аэродромы, Вердиньш признал, что это в той или иной степени повлияет на военные возможности России, но это, скорее всего, не станет решающим поворотным моментом в общей войне. Однако эти события важны в контексте мирных переговоров в Стамбуле и предстоящего в Конгрессе США законопроекта о санкциях против России, считает аналитик.
Комментируя распространенное Службой безопасности Украины (СБУ) во вторник заявление о том, что украинцы подорвали под водой опоры Крымского моста, Вердиньш напомнил, что даже полное разрушение моста не исключит поставок российской военной техники и оружия в Крым по сухопутной железнодорожной линии.
При этом эксперт признал, что события последних дней в российско-украинской войне, в частности атака украинских дронов на российские аэродромы, напоминают, что такие операции могут проводиться еще, и не только в исполнении Украины.
Несмотря на то, что военные решения в спецоперации дронов были относительно простыми, организационная схема с украинским проникновением и проведением всего процесса оценивается как сложная, и мы должны иметь в виду, что аналогичную модель можно использовать и против Украины или стран НАТО, сказал эксперт, подчеркнув, что к этому нужно быть готовыми, подняв противодронную оборону совсем на другой уровень и обратив должное внимание на космические связи.
Как сообщалось ранее, в воскресенье Украина при помощи беспилотников нанесла удары по нескольким военным аэродромам глубоко на территории России, включая объекты в Сибири, где базируются стратегические бомбардировщики.
Атака была проведена непосредственно с российской территории - беспилотники запускались с грузовых автомобилей.
По данным источников в Службе безопасности Украины (СБУ), удар пришелся по 41 самолету, включая самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М3.
Вечером в воскресенье СБУ объявила, что в ходе операции под кодовым названием "Паутина" удалось поразить 34% российских стратегических носителей крылатых ракет.
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