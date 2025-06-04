При этом эксперт признал, что события последних дней в российско-украинской войне, в частности атака украинских дронов на российские аэродромы, напоминают, что такие операции могут проводиться еще, и не только в исполнении Украины.

Несмотря на то, что военные решения в спецоперации дронов были относительно простыми, организационная схема с украинским проникновением и проведением всего процесса оценивается как сложная, и мы должны иметь в виду, что аналогичную модель можно использовать и против Украины или стран НАТО, сказал эксперт, подчеркнув, что к этому нужно быть готовыми, подняв противодронную оборону совсем на другой уровень и обратив должное внимание на космические связи.

Как сообщалось ранее, в воскресенье Украина при помощи беспилотников нанесла удары по нескольким военным аэродромам глубоко на территории России, включая объекты в Сибири, где базируются стратегические бомбардировщики.

Атака была проведена непосредственно с российской территории - беспилотники запускались с грузовых автомобилей.

По данным источников в Службе безопасности Украины (СБУ), удар пришелся по 41 самолету, включая самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М3.

Вечером в воскресенье СБУ объявила, что в ходе операции под кодовым названием "Паутина" удалось поразить 34% российских стратегических носителей крылатых ракет.