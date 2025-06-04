Видео BMW не вписалась в поворот и влетела в пруд

За извлечением машины из воды пришли понаблюдать многие. Водолаз прикрепил к автомобилю веревку, и трактор быстро вытянул тяжелую машину на берег. Глубокие следы, оставшиеся на газоне, показывают как дорогу, по которой черный автомобиль въехал в водоем, так и ту, по которой транспортное средство вытащили на сушу.

За рулем находился молодой человек примерно 20 лет, рассказали местные жители. Он приобрел свой автомобиль совсем недавно. Парню сильно повезло: он сумел выбраться из машины и выжить в этом происшествии. Как рассказал местный житель Арманд, водитель вылез из машины через открытое окно.

Местным жителям до конца непонятно, как на этом участке дороги возможен столь неудачный маневр. Хотя молодой человек повредил транспортное средство, утопив его, последствия могли быть и гораздо хуже, учитывая, что в нескольких метрах от него находилось дерево, столкновения с которым парню удалось избежать.

"Ну, нужно же какое-то приключение в юности. Будет что вспомнить", - усмехается Арманд.

Видео: Сюжет Degpunktā