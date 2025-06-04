Орбан: Сделаю все, чтобы не допустить присоединения Украины к ЕС

За время режима Орбана Венгрия стала самым дружественным Кремлю членом ЕС. Будапешт заблокировал открытие переговорной группы с Киевом, и своего рода сигналом о позиции Венгрии стало заявление Службы безопасности Украины (СБУ) об обнаруженной в Западной Украине венгерской шпионской сети.

В записи, опубликованной в аккаунте Орбана в Facebook 3 июня, он назвал расширение ЕС "благородной идеей", но осудил "брюссельских бюрократов" за содействие вступлению Украины.

Орбан утверждает, что членство Киева в ЕС нанесет ущерб интересам Венгрии и экономический ущерб Европе. "Украина бы высосала каждый евро, форинт и злотый, которые мы до сих пор потратили на укрепление европейских семей, фермеров и промышленности. (...) Через 10 лет я не смогу ответить своей совести, своим внукам и стране, если сейчас не сделаю все, чтобы защитить Венгрию и Евросоюз от лихорадочной мечты Брюсселя о присоединении Украины".

Орбан призвал венгров проголосовать в ходе необязывающего государственного опроса по кандидатуре Украины в ЕС, который правительство начало в начале марта. Опрос вызвал критику за низкую активность избирателей и манипулятивные вопросы, которые были подготовлены для того, чтобы побудить граждан не поддерживать присоединение Украины к ЕС.

Киев официально подал заявку на членство Украины в ЕС в 2022 году и в июне 2024 года начал переговоры о присоединении. Лидеры ЕС определили 2030 год как предварительную дату возможного приема Украины. Венгрия как страна-участница имеет право вето на каждом этапе процесса.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 9 мая сказала: хотя ЕС бы предпочел единодушную поддержку, в случае противостояния Венгрии есть альтернативные планы.