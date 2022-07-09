"Для развития/За!" выбрало лидеров списков на выборы: Голубева, Пабрикс, Плешс, Эклонс и Пуце

В список кандидатов по Рижскому избирательному округу включены 39 человек, а лидером является бывший министр внутренних дел, член правления партии "Движение "За!"" Мария Голубева. Под вторым номером в списке будет баллотироваться министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
В Видземском избирательном округе список объединения возглавит министр обороны Артис Пабрикс, а под вторым номером будет баллотироваться советник президента Иева Ильвеса.
В Земгале список объединения возглавит министр охраны среды и регионального развития Артур Томс Плешс, а под вторым номером будет баллотироваться депутат Сейма Вячеслав Домбровский.
Реакция пользователя Twittera: В списке "Для развития/За!" к Вячеславу Домбровскому присоединилась присоединилась Эвия Папуле бывший кандидат на пост министра образования от "Согласия". Элксниньш скоро тоже подойдет.
Партия считает латышей идиотами. Пуце - первый, Янина Курсите - фейк в списке, тут даже дурак будет избран.
В Курземском избирательном округе под первым номером будет баллотироваться министр внутренних дел Кристап Эклонс, под вторым - депутат Лиепайской думы Даце Блуке.
В Латгальском избирательном округе список "Для развития/За!" возглавит Юрис Пуце, а под вторым номером будет баллотироваться депутат Даугавпилсской городской думы Янис Лачплесис.
Выборы в 14-й Сейм состоятся 1 октября.
Были и такие эмоциональные реакции: Спасибо за отличный список! Я еще раз убедился, что уход был правильным решением, потому что несправедливо быть в партии, за которую ты сам не хочешь голосовать.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!