Сб, 9.07.2022
Я немедленно потребую объяснений от мэра Даугавпилса Элксниньша Артур Том Плешс, министр охраны среды и регионального развития
Артур Том Плешс, министр охраны среды и регионального развития
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"Для развития/За!" выбрало лидеров списков на выборы: Голубева, Пабрикс, Плешс, Эклонс и Пуце

Лидеры партии "Для развития/За!" ФОТО: Twitter/ @ltvzinas

Лидерами кандидатских списков объединения партий "Для развития/За!" на выборах Сейма будут председатель парламентской комиссии по европейским делам Мария Голубева, министр обороны Артис Пабрикс, министр охраны среды и регионального развития Артур Томс Плешс, министр внутренних дел Кристап Эклонс и руководитель фракции "Для развития/За!" в Сейме Юрис Пуце.

В список кандидатов по Рижскому избирательному округу включены 39 человек, а лидером является бывший министр внутренних дел, член правления партии "Движение "За!"" Мария Голубева. Под вторым номером в списке будет баллотироваться министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

В Видземском избирательном округе список объединения возглавит министр обороны Артис Пабрикс, а под вторым номером будет баллотироваться советник президента Иева Ильвеса.

В Земгале список объединения возглавит министр охраны среды и регионального развития Артур Томс Плешс, а под вторым номером будет баллотироваться депутат Сейма Вячеслав Домбровский.

Реакция пользователя Twittera: В списке "Для развития/За!" к Вячеславу Домбровскому присоединилась присоединилась Эвия Папуле бывший кандидат на пост министра образования от "Согласия". Элксниньш скоро тоже подойдет.

Партия считает латышей идиотами. Пуце - первый, Янина Курсите - фейк в списке, тут даже дурак будет избран.

 В Курземском избирательном округе под первым номером будет баллотироваться министр внутренних дел Кристап Эклонс, под вторым - депутат Лиепайской думы Даце Блуке.

В Латгальском избирательном округе список "Для развития/За!" возглавит Юрис Пуце, а под вторым номером будет баллотироваться депутат Даугавпилсской городской думы Янис Лачплесис.

Выборы в 14-й Сейм состоятся 1 октября.

Были и такие эмоциональные реакции: Спасибо за отличный список! Я еще раз убедился, что уход был правильным решением, потому что несправедливо быть в партии, за которую ты сам не хочешь голосовать.

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