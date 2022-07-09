"Для развития/За!" выбрало лидеров списков на выборы: Голубева, Пабрикс, Плешс, Эклонс и Пуце

В список кандидатов по Рижскому избирательному округу включены 39 человек, а лидером является бывший министр внутренних дел, член правления партии "Движение "За!"" Мария Голубева. Под вторым номером в списке будет баллотироваться министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

В Видземском избирательном округе список объединения возглавит министр обороны Артис Пабрикс, а под вторым номером будет баллотироваться советник президента Иева Ильвеса.

В Земгале список объединения возглавит министр охраны среды и регионального развития Артур Томс Плешс, а под вторым номером будет баллотироваться депутат Сейма Вячеслав Домбровский.

Реакция пользователя Twittera: В списке "Для развития/За!" к Вячеславу Домбровскому присоединилась присоединилась Эвия Папуле бывший кандидат на пост министра образования от "Согласия". Элксниньш скоро тоже подойдет.

Vjačeslavam Dombrovskim APAR sarakstā pievienojusies arī bijusī Saskaņas izglītības ministra kandidāte Evija Papule. Nē nu.. drīz jau arī Elksniņš derēs. — Māris Mičerevskis (@Zmeycharauski) July 9, 2022

Партия считает латышей идиотами. Пуце - первый, Янина Курсите - фейк в списке, тут даже дурак будет избран.

Attīstībai PAR uzskata latgaliešus par idiotiem. Pūce pirmais, sarakstā feikā Janīna Kursīte, gan jau muļķa čangaļi ievēlēs. Kab jyus tai nūītu, ka naatsagrīstu! pic.twitter.com/7MYd6Zawqa — Māris Mičerevskis (@Zmeycharauski) July 9, 2022

В Курземском избирательном округе под первым номером будет баллотироваться министр внутренних дел Кристап Эклонс, под вторым - депутат Лиепайской думы Даце Блуке.

В Латгальском избирательном округе список "Для развития/За!" возглавит Юрис Пуце, а под вторым номером будет баллотироваться депутат Даугавпилсской городской думы Янис Лачплесис.

Выборы в 14-й Сейм состоятся 1 октября.

Были и такие эмоциональные реакции: Спасибо за отличный список! Я еще раз убедился, что уход был правильным решением, потому что несправедливо быть в партии, за которую ты сам не хочешь голосовать.

Paldies @KustibaPar par lielisko sarakstu! Tikai lieku reizi pārliecinos, kā izstāties bija pareizais lēmums, jo būtu nelējīdzīgi atrasties partijā, par ko negribās balsot. — Aleksejs Mjaliks (@amjaliks) July 9, 2022