VUGD оцепила территорию у входа в Origo из-за деформированной обшивки потолка

Старший инспектор отдела профилактики и общественной информации VUGD Виктория Грибусте сообщила агентству LETA, что в 17:07 поступил вызов на Вокзальную площадь в Риге, где у входа в здание деформировалась конструкция потолка.

Origo sāk brukt betona apmale virs vienas no ieejām! Ir norobežota! Tikko atbrauca arī glābšanas dienests! @breakinglv @ltvzinas pic.twitter.com/rPcNGdd939 — Laurijs Svirskis 🇺🇦🏳️‍🌈 (@laurijss) July 10, 2022

VUGD оцепила территорию, и дальнейшая помощь службы не потребовалась.

Представитель торгового центра Origo Гунар Клегерс сообщил, что над одним из входов в здание была констатирована визуальная деформация декоративной обшивки потолка. Чтобы убедиться в его безопасности, вызвали VUGD.

"Из соображений безопасности вход полностью закрыт для посетителей до проведения детального технического осмотра и ремонта декоративной облицовки потолка", - пояснил Клегерс.