VUGD оцепила территорию у входа в Origo из-за деформированной обшивки потолка

Старший инспектор отдела профилактики и общественной информации VUGD Виктория Грибусте сообщила агентству LETA, что в 17:07 поступил вызов на Вокзальную площадь в Риге, где у входа в здание деформировалась конструкция потолка.
VUGD оцепила территорию, и дальнейшая помощь службы не потребовалась.
Представитель торгового центра Origo Гунар Клегерс сообщил, что над одним из входов в здание была констатирована визуальная деформация декоративной обшивки потолка. Чтобы убедиться в его безопасности, вызвали VUGD.
"Из соображений безопасности вход полностью закрыт для посетителей до проведения детального технического осмотра и ремонта декоративной облицовки потолка", - пояснил Клегерс.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!