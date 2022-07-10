Пн, 11.07.2022
Вот так ездили легковушки, пока не "доездились", посмотрите на результат. Очевидец аварии на Лиепайском шоссе
Очевидец аварии на Лиепайском шоссе

VUGD оцепила территорию у входа в Origo из-за деформированной обшивки потолка
Дополнено

VUGD оцепил территорию у входа в Origo ФОТО: Artūrs Guds/TVNET

​Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) оцепила территорию у одного из входов в здание торгового центра Origo из-за деформированной обшивки потолка​.

Старший инспектор отдела профилактики и общественной информации VUGD Виктория Грибусте сообщила агентству LETA, что в 17:07 поступил вызов на Вокзальную площадь в Риге, где у входа в здание деформировалась конструкция потолка.

VUGD оцепила территорию, и дальнейшая помощь службы не потребовалась.

Представитель торгового центра Origo Гунар Клегерс сообщил, что над одним из входов в здание была констатирована визуальная деформация декоративной обшивки потолка. Чтобы убедиться в его безопасности, вызвали VUGD.

"Из соображений безопасности вход полностью закрыт для посетителей до проведения детального технического осмотра и ремонта декоративной облицовки потолка", - пояснил Клегерс.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back