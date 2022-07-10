В Великобританию на военную подготовку прибыла первая группа украинских военных

Великобритания планирует обучить в общей сложности до 10 тысяч украинских солдат.

В первую группу вошли несколько сотен новобранцев, которые будут обучены обращению с оружием, оказанию первой помощи на поле боя и патрулированию, сообщило британское Министерство обороны.

Обучение солдат является частью более широкого пакета помощи для Украины, который также включает противотанковые средства, ракетные комплексы и другое вооружение на сумму 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,7 миллиарда евро).

"Используя знания британских военных мирового класса, мы поможем Украине восстановить свои силы и усилить сопротивление, защищая свой суверенитет и право выбирать свое будущее", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

В рамках программы Великобритания закупила автоматы типа АК, чтобы украинцы могли тренироваться с оружием, которое они будут использовать на фронте. Великобритания также предоставит солдатам каски, бронежилеты, индивидуальные аптечки, а также форму и обувь.

Цель программы - быстро превратить гражданских в эффективных солдат, заявил газете The Times британский сержант.