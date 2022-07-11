Работы на улице Прагас: изменено движение трамваев

Время отправления 2-го и 10-го трамваев с конечной остановки во время работ в будние дни немного изменится.

Наиболее важные изменения связаны с тем, что трамваи не будут пересекать тоннель улицы под железнодорожными путями. Доехав до улицы Прагас, они либо развернутся, либо поедут назад, либо продолжат движение по набережной 11 Ноября.

Например, маршрут 2-го трамвая на время будет переименован и будет называться Stacijas laukums - Tapešu iela.

Маршрут 5-го трамвая фактически не будет нарушен, за исключением рейсов Mīlgrāvis - 3.depo. Трамваи будут курсировать по маршруту до остановки Nacionālā opera, далее по бульвару Аспазияс, улице 13 Января, набережной 11 Ноября и улице Маскавас до 3-го трамвайного депо.

На время ремонта будет изменено и название маршрута 10-го трамвая - он будет называться Stacijas laukums - Bišumuiža.