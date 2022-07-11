В 2014 году Дорн решил стать "культурным мостом", чтобы РФ не начала войну. Идея провалилась

К февралю 2022 года Иван Дорн почти закончил свой первый за пять лет студийный альбом Dorndom, который он записывал в селе на севере Украины (NYT не раскрывает его название). Команда музыканта уже готовилась к мировому туру в поддержку пластинки, который включал выступления как в Украине, так и в России. Но 24 февраля началась война, и релиз русскоязычного альбома стал неуместным.

Дорн надеется когда-нибудь все же выпустить свой альбом, но сейчас он решил давать концерты в городах Европы и США, чтобы собирать средства на поддержку украинцев, пострадавших из-за войны. Кроме того, он переделал киевский офис своего музыкального издательства Masterskaya в волонтерский центр, разорвал контракты с российскими брендами и артистами и удалил свою музыку из российских стриминговых платформ "Яндекс.Музыка" и "VK Музыка".

Сегодня, как и многие украинские артисты, Иван Дорн, прежде открыто выступавший за сближение Украины и России, задается вопросами, насколько этично давать концерты в стране, которая не считает украинцев нацией, и стоит ли в своем творчестве отказаться от русского языка в пользу украинского - и потерять таким образом большую часть аудитории.

Если некоторые коллеги Дорна, например группа "Океан Эльзы" и музыкант Дмитрий Монатик, после присоединения Крыма к России и начала войны в Донбассе в 2014 году прекратили давать концерты в России, Иван Дорн видел свою задачу в том, чтобы быть, как он говорит, "культурным мостом" между двумя странами. В разговоре с NYT артист уточнил:

"Моя идея была такой: я завоюю любовь как можно большего количества людей своей музыкой, чтобы они никогда не напали на мою страну. Я был уверен, что люди, которые приходят на мои концерты, не будут участвовать в войне против Украины".

Хотя Дорн родился в Челябинске и практически все его песни - на русском языке, он всегда подчеркивал, что он украинец. Но у многих его соотечественников эти попытки балансировать между двумя странами и культурами вызывали раздражение.

Сегодня Дорн считает, что его замысел стать «культурным мостом» между двумя странами провалился, но подчеркивает, что не жалеет о проделанной работе. В положительном отношении многих россиян к войне в Украине музыкант винит российскую пропаганду:

"Если бы я провел неделю перед телевизором в России, я бы и сам поверил, что мы [украинцы] нацисты и фашисты".

В июле, отмечает NYT, украинский продюсер Юрий Бардаш, выступающий за капитуляцию Украины, обвинил таких музыкантов, как Дорн, в том, что они "рекламируют войну с помощью своих европейских туров", чтобы ее "легитимизировать".

В России у Ивана Дорна остались родственники. Когда-то, по его словам, у него были теплые отношения с двумя его двоюродными братьями из башкирского Бирска. Музыкант рассказывает, что именно они помогли ему обрести свою украинскую идентичность. После начала войны он продолжает общаться только с одним из них. Брат позвонил Дорну и сообщил, что уехал из России в Турцию, а также рассказал, что остальные члены семьи поддерживают войну.